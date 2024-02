Ábalos se desvincula de la detención de su exasesor por comisiones ilegales: "Todo se hizo bien"

Ni sabe nada, ni tiene más información de la publicada, ni tampoco tiene una explicación. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha desvinculado de la detención de su mano derecha en el ministerio durante la pasada legislatura, Koldo García, tras ser detenido por la Guardia Civil junto a otra veintena de personas por estas implicadas en una presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Ábalos se ha mostrado visiblemente afectado por unos hechos sobre los que dijo "no tener idea". "Me he enterado ahora y me he quedado estupefacto". "Ya me gustaría dar explicaciones, pero no tengo más información de lo que he leído, y lo que he leído es que está bajo secreto. Ojalá me puedan informar porque duelen estas cosas", ha asegurado.

El exministro se ha desvinculado de la presunta trama y hasta ha asegurado que "con el tiempo" ha ido perdiendo la relación con el que era uno de sus principales asesores y persona de confianza. "Me cuesta creerlo, es un golpe. Me parece increíble", ha reiterado para concluir que está "muy decepcionado", aun deseando que "todo quede en nada".

En su caso dice sentirse "tranquilo" porque no conocía la supuesta participación de Koldo García en esta presunta trama y que durante su mandato "todo se hizo bien" en la compra de mascarillas. "A través de los mecanismos legales, algo sobre lo que siempre me preocupé". Las contrataciones, ha justificado, se habrían realizado "a través de entidades autónomas y, además, revisadas por el Tribunal de Cuentas".

El PP ya ha anunciado que pedirá su comparecencia y se extiende la sombra de sospecha sobre si esta investigación sobre las presuntas irregularidades en su departamento motivó su destitución. El arresto de su exasesor lo ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la supuesta vinculación con el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia y que estarían relacionados con la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.

Caso Delcy

En la dirección del PSOE destacan que el detenido no es militante del partido. Con todo, el mensaje que trasladan es el de su deseo sobre que "la justicia actúe y que si es culpable lo pague".

Koldo García Izaguirre fue nombrado consejero de Renfe Mercancías por José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez y cuando aún era secretario de Organización del PSOE. En 2020, a preguntas del PP, Ábalos ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el papel de su asesor Koldo García en lo relativo al encuentro en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, que entró en territorio español sin registro.