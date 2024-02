El diplomático estrella de Yolanda Díaz vota contra la suspensión de relaciones con Israel frente al 'sí' de Sumar

El diplomático estrella de Yolanda Díaz, Agustín Santos Maraver, que acudió como número dos de la vicepresidenta segunda en las listas de Madrid para las elecciones generales, se ha apartado de Sumar a la hora de tomar posiciones sobre la relación que debe tener España con Israel y ha votado en contra de la suspensión de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Benjamin Netanyahu a raíz de su ofensiva sobre la Franja de Gaza. El resto de diputados de Sumar sí ha votado a favor de esta suspensión, aunque el PSOE también se ha opuesto.

La ruptura de la disciplina de voto se acordó este miércoles en la dirección del grupo, donde se debatió la postura de Sumar respecto a la proposición no de ley presentada por Podemos que se debatía en el Congreso. En esta iniciativa, que se ha votado por puntos este jueves y que no tiene carácter vinculante, Agustín Santos se posicionó en contra de romper relaciones diplomáticas con el Estado judío y se abstuvo en su apoyo al lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire, en contra del voto de Sumar, que sí apoyó todos los puntos de esta moción.

POSICIÓN PROPIA

En el primero de los casos -la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel-, el diplomático de carrera considera que es contraproducente para la búsqueda y consecución de un alto el fuego, según fuentes próximas, puesto que esta medida está reservada a países que se han declarado mutuamente en guerra. La doctrina de la política exterior española es consistente con esa idea.

España ni siquiera suele llamar a consultas (retirar temporalmente) a sus embajadores en los países con los que tiene diferendos. El ejemplo emblemático es Rusia, donde se ha mantenido la representación diplomática española. España también dio el plácet recientemente a un nuevo embajador del Kremlin en Madrid. Países como Colombia, Venezuela o Chile sí han llamado a consultas a sus embajadores en Israel como represalia por la matanza de civiles en Gaza.

La otra discrepancia de Santos con Sumar es la relativa al lanzamiento de ayuda humanitaria por vía aérea, un punto que ha logrado el apoyo de todo el arco parlamentario menos el de Santos Maraver (abstención) y los diputados de Vox, que han votado en contra. Este apartado contemplaba el refuerzo de ayuda humanitaria y su envío por todos los medios, "incluyendo el lanzamiento por vía aérea sobre la Franja de Gaza". Este elemento es el que habría impedido a Santos Maraver dar su apoyo.

Agustín Santos Maraver, representante de España ante la ONU y nuevo número 2 por Madrid de Sumar. / MInisterio de Exteriores

Este martes, aviones de los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto y Francia han sobrevolado la costa de Gaza para lanzar paquetes de alimentos y medicinas, según ha informado el Ejército jordano en un comunicado. Santos defendió en la reunión de dirección de Sumar que esta medida se opone a la línea que defiende Naciones Unidas, y que se basa en exigir a Israel que permita la llegada de esta ayuda por vía terrestre y la entrada de los centenares de camiones de ayuda humanitaria que esperan en el paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto.

DIFERENCIAS PACTADAS

Estas discrepancias evidencian distintos puntos de vista sobre qué hacer para presionar a Israel a que detenga su ofensiva contra la Franja, aunque en Sumar tratan de minimizar estas diferencias y destacan que su voto "se explica por su carrera como diplomático, lo que le lleva a estar convencido de que la mejor manera de lograr el alto el fuego es mantener las relaciones diplomáticas con Israel para poder seguir negociando". Santos no es el único diplomático de carrera dentro Sumar; también lo son el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su jefe de gabinete, Álvaro Albacete, según contó El Periódico de España. Urtasun, por su parte, sí ha defendido la suspensión de relaciones con Israel en su cargo de portavoz de Sumar.

El diplomático Agustín Santos Maraver y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. / EFE

En la coalición detallan que su postura "responde a un debate real y razonable, muy presente en las izquierdas europeas, sobre cuál es la mejor forma de poner fin al genocidio". Apuntan así a que "es una diferencia de medios, no de fines". Santos Maraver sí votó junto a Sumar en el resto de puntos de la iniciativa, apoyando la suspensión de venta de armas a Israel o promover sanciones económicas y un embargo de armas dentro de la UE, además de apoyar la actuación de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional.

Llama la atención que Santos no haya conseguido fijar su posición dentro del grupo habida cuenta de que es portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Él fue quien defendió la postura del grupo parlamentario Sumar e en el Congreso el pasado 5 de diciembre, en la que compareció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para abordar la postura española en el conflicto de Gaza, una guerra que ha dejado ya más de 30.000 palestinos y 1.200 israelíes muertos. En esta ocasión, la posición que ha imperado es la que viene defendiendo el partido de Sumar y su portavoz, Urtasun, en distintas ruedas de prensa, y la que es mayoritariamente compartida en la coalición.

Los ministros de Sumar Ernest Urtasun y Mónica García, en la sesión de control al Gobierno este miércoles. / EFE

Así, desde Sumar explican que "como grupo parlamentario plurinacional de Sumar seguimos defendiendo desde octubre una hoja de ruta común en la que se incluye el reconocimiento urgente de un Estado palestino viable, el apoyo a la Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Inbternacional, el embargo completo de la compraventa de armas con el gobierno de Netanyahu, la suspensión del Acuerdo europeo de Vecindad con Israel, o la puesta en marcha de sanciones económicas y comerciales, entre otras medidas".

SÁNCHEZ, AUSENTE

La de Santos Maraver no ha sido la única sorpresa de la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados, donde la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la diputada socialista Zaida Cantera, militar de profesión, han votado en contra de suspensión de venta de armas a Israel, frente al PSOE que ha votado a favor de esta medida. En el caso de Armengol, fuentes próximas explican que se trata de un error a la hora de votar. Los únicos diputados que no han emitido su voto en las distintas votaciones del Pleno han sido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez; el exministro José Luis Ábalos, que no ha vuelto al Congreso de los Diputados tras su paso al Grupo Mixto, y la portavoz de Junts, Myriam Nogueras.

Los socialistas han apoyado varios puntos de la moción. Entre ellos, han dado su sí a promover dentro de la UE el embargo total de armas a Israel y la adopción de sanciones económicas contra el estado israelí. Un apoyo que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha empleado para presionar al Gobierno de coalición a iniciar acciones en este sentido. "Saludar que el PSOE haya votado a favor", ha señalado. "Por tanto, entiendo que en los próximos días el Gobierno acordará la suspensión de la compra, la venta y el transporte de armas que están pasando por nuestro país dirigidos hacia Israel", ha continuado la dirigente, al finalizar el Pleno.