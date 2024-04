Illa presume de haber tejido acuerdos con Junts y ERC y promete un Govern "estable"

Da igual cuanto insistan Junts y ERC en que no van a pactar con el PSC tras las elecciones del 12 de mayo. Salvador Illa, que en cada comparecencia pública da por descontado que ganará como indican las encuestas, reivindica que es hora de no poner "vetos". De hecho, insiste en que tiene poco sentido incidir en ellos cuando en esta legislatura su partido ha pactado tanto los posconvergentes como los republicanos. Unas alianzas de las que ha vuelto a presumir este domingo desde Badalona pese a la amenaza de Carles Puigdemont de retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en caso de que Illa le arrebate la presidencia de la Generalitat con una jugada como la de Jaume Collboni en Barcelona para arrebatar la alcaldía a Xavier Trias.

"Tenemos planteamientos políticos muy diferentes, pero eso no nos impide llegar a acuerdos", ha respondido el líder del PSC recordando, especialmente, los pactos municipales que se han tejido con Junts. De la misma manera que ha respondido con mano tendida al exabrupto de Puigdemont, Illa ha hecho lo propio con el president Pere Aragonès pese a que este sábado denunció las "mentiras" de los socialistas, a los que acusó de tener "España" y no Catalunya como proyecto. Así pues, ha añadido que su partido ha tejido pactos con ERC, y también con los Comuns o incluso con el PP -precisamente, para gobernar el Ayuntamiento de Barcelona-. Su único veto es a los "discursos de odio" de la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana, con los que ha pedido al resto de partidos que se comprometan de forma clara a no pactar. Hasta ahora lo ha hecho ERC, pero no Junts.

"No bloquear"

Una vez más, Illa ha hecho un llamamiento a "no bloquear" la gobernabilidad de Catalunya tras el 12 de mayo -uno de los riesgos que apuntan las encuestas si se mantienen los vetos explicitados- porque "no lleva a ninguna parte" y ha prometido que, si él está al frente, garantizará un Govern "estable" por encima de "ideologías y siglas", como ya señaló en su conferencia del pasado jueves en las Drassanes. "Tendremos que articular un esquema de gobierno. Esta sociedad es plural y diversa, cosa que es una fuente de riqueza", ha afirmado en referencia a las sumas que tendrán que hacerse para lograr un nuevo Executiu.

El dirigente socialista trata de proyectar que es su turno después de una "década perdida" de la mano de cuatro presidentes a los que cita uno a uno: Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. "Ya hemos visto el resultado de los gobiernos de ERC y Junts", ha dicho en referencia al balance negativo que hace de la gestión de la sequía, la educación, la sanidad, la seguridad o la transición energética. Su proyecto, ha reiterado, pasa por "priorizar" los servicios públicos con propuestas que "toquen con los pies el suelo" y ocupándose de "lo que preocupa" a los catalanes, que a su juicio no es un referéndum ni unos planteamientos independentistas que tacha de "divisivos".