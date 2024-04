La identificación de migrantes tras el pacto de asilo, un tapón para Canarias

La nueva política migratoria de la Unión Europea tiene una cara y una cruz para Canarias. El Pacto de Migración y Asilo, aprobado el pasado miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, previsiblemente complicará la gestión de las llegadas irregulares al Archipiélago, pues una de las normas que recibió el visto bueno de la Eurocámara establece que los migrantes deberán permanecer hasta siete días en dependencias policiales para poder ficharlos y, así, generar una base de datos, denominada Eurodac, previa a la deportación. En picos de llegadas como el vivido en la última semana de enero de este año, cuando arribaron a las Islas más de 2.500 personas, y con los recursos de que se dispone actualmente, este nuevo trámite fronterizo podría suponer el colapso de la administración. En el otro lado de la balanza está el reglamento de crisis, negociado por el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar (PSOE), que permitirá activar un mecanismo de solidaridad especial para acelerar el reparto de los recién llegados entre los Veintisiete. Una medida que permitirá aliviar la presión migratoria que se registra en el Archipiélago desde el pasado verano.

El paquete de medidas fue aprobado entre una gran tensión, pues ni la izquierda ni la extrema derecha apoyaron la iniciativa. Los primeros porque consideran que no respeta los valores humanitarios de la UE y socava el derecho al asilo; y los otros porque lo ven demasiado laxo. El eurodiputado Jorge Buxadé (Vox), que forma parte del grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), asegura estar "muy satisfecho" con que saliera adelante el Eurodac, algo que consideró "una gran victoria". Sin embargo, no celebró el pacto de asilo en su conjunto, pues considera que incide en el "error" de fomentar el efecto llamada. "Estamos diciéndoles: podéis venir, no os preocupéis que os acogeremos», afirma.

La Policía Nacional será responsable de tomar fotos y fichar a los migrantes a su llegada a España

Durante las negociaciones, Buxadé fue el ponente para defender la renovación del Eurodac –base de datos que existe desde 2003–, que amplía su alcance con el objetivo de facilitar las deportaciones. El texto para desarrollar la plataforma de datos se aprobó por 404 votos a favor, 202 en contra y 16 abstenciones. El eurodiputado sostiene que es hora de que la UE tenga "una base de datos coordinada", a la que puedan acceder todas las autoridades, desde Europol hasta Frontex. "Una vez se ponga en marcha tendremos datos reales de los inmigrantes que están ilegalmente en Europa y es la condición sine qua non para empezar las expulsiones", defiende el ultraderechista.

Actualmente, solo se registran las huellas dactilares de los migrantes, pero el nuevo registro incluirá la fotografía y la documentación o la ausencia de ella. Además, se podrán registrar alertas sobre si una persona puede suponer una amenaza para la seguridad, si es violento, va armado o tiene lazos con el terrorismo. Serán las policías nacionales de cada país las encargadas de gestionar y almacenar esta información, por lo que Buxadé insta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a poner medios para poder gestionar la plataforma internacional de datos, para lo que adelanta que será necesario reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente de la Policía Nacional.

Solicitudes de asilo

La normativa rebaja de 14 a 6 años la edad mínima a la que se pueden tomar huellas dactilares a los menores y la recogida de datos se ejecutará incluso si los niños no quieren. La base de datos de Eurodac permitirá almacenar también imágenes faciales e información alfanumérica, como el nombre, la nacionalidad o el lugar de origen. También se registrará a las personas que desembarquen en la UE tras una operación de rescate en el mar, aunque esa información sólo se empleará con fines estadísticos.

El pacto de asilo ha sido criticado por numerosas organizaciones humanitarias y, en concreto, la ampliación del Eurodac es uno de los puntos que cosecha más rechazo. Hasta 110 organizaciones han advertido de que esta medida supone una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Consideran que así "la UE continúa digitalizando la fortaleza y confundiendo a los migrantes con criminales". Las oenegés apuntan que esta base de datos, que será responsabilidad de la Comisión Europea, "supone un instrumento de vigilancia sin fiscalización".

La norma, promovida por Vox, rebaja de 14 a 6 años la edad mínima a la que se puede tomar huellas

Eurodac también jugará un papel importante para los solicitantes de asilo, quienes ya solo podrán pedir protección internacional en un único país. "España se ha convertido en el coladero de la Unión Europea por culpa de Sánchez. El Eurodac impedirá que un inmigrante pida asilo en Canarias, se vaya a Madrid y pida asilo en Madrid, porque ahora los tendremos identificados y ya no podrá pedir asilo en ningún otro lugar de Europa", expone Buxadé, quien considera que pedir asilo en muchos sitios "a ver si tienen la suerte de que un funcionario lo tramite a favor, es un auténtico fraude".

Marruecos: "un mal vecino"

Para controlar los flujos migratorios a través de la ruta atlántica, el eurodiputado ultraderechista apuesta por que Salvamento Marítimo deje de ser una sociedad de rescate para convertirse en una herramienta de repatriación. "Se trata de un bloqueo naval. Que los atienda si realmente tienen una urgencia y están en riesgo, pero que los lleven de vuelta a Marruecos o Mauritania, que son países seguros". A su juicio, esta opción sería viable si el Gobierno de Pedro Sánchez "trabajara en los acuerdos con los países emisores y de tránsito". Precisamente, Buxadé adelanta que en la próxima legislatura, que arrancará tras las elecciones europeas de junio, la ampliación de los tratados con terceros países será clave para "devolver a los migrantes" nada más tocar suelo europeo, porque "la solución no puede ser que les demos los papeles".

Para Buxadé, es fundamental contar con "buenos vecinos", un papel que considera que Marruecos no está cumpliendo. "Rechaza las devoluciones de los inmigrantes con orden de expulsión. Si tenemos un acuerdo debe cumplir con sus obligaciones, pero Sánchez tiene una posición de sumisión frente al rey marroquí", concluye.

