La cruzada del PSE con Bildu: una batalla por 72.113 votos

El PP no hablaba de ETA, apenas de independencia. El tiempo de hacerlo no era ahora, en campaña, porque intuían a sus potenciales votantes en otro lado, en el caladero del PNV. Pero llegó la polémica en torno a la no condena de ETA por parte del candidato de Bildu y se han sumado a la ola pidiendo a Pedro Sánchez que firme ante notario que no habrá pacto con ellos en el País Vasco. El PSE sí habla de independencia, desde el primer día. El candidato socialista Eneko Andueza es el único que saca a relucir este asunto cada vez que tiene a potenciales votantes de Bildu o al propio candidato de la coalición delante, e incluso le llama "cobarde" por no llamar 'grupo terrorista' a ETA. Un poco por convicción, Andueza pasó "nueve años" con escolta por culpa del terrorismo y ha puesto en juego su futuro político diciendo que dimitirá antes de gobernar con una izquierda abertzale que no reniega de su pasado. Pero otro poco es por votos. En concreto, por 72.113 votos, los que obtuvo Podemos en las elecciones autonómicas de 2020.

El PSE, igual que EH Bildu, quiere para sí los votos que hicieron fuerte a la formación morada en el País Vasco, y que poco a poco se ha ido desinflando en este territorio igual que su matriz nacional. Las diferencias televisadas entre Podemos y Sumar han dejado a esta parte del electorado con cierta sensación de orfandad y muchos de ellos han encontrado cobijo en EH Bildu, partido al que Pablo Iglesias se entregó durante su vida pública y al que la semana pasada bendijo en un acto en Bilbao al sugerir que Pedro Sánchez estaría dispuesto a aceptar "un gobierno de izquierdas" liderado por EH Bildu si su continuidad en la Moncloa dependiera de eso. Así que la asociación entre ambas formaciones para muchos electores de ese flanco de la izquierda no resulta tan dispar.

Ataque al corazón de Bildu

En este triángulo, Podemos ya no es competidor directo del PSE, como en otro tiempo, sino que es con Bildu con quien los socialistas pelean por hacerse con el voto de la izquierda. Y la forma de diferenciarse es atajar por la raíz. La manera de hacer que el trayecto natural de una parte de la izquierda no sea hacia otra izquierda con apellido, la abertzale, sino hacia una izquierda “útil” es precisamente atacar la raíz independentista e insistir en que el progresismo no puede alzarse sobre el nacionalismo, menos aún sobre el independentismo. Y, además, presentarse como partido gestor y de gobierno frente a otro que tiene "mucho diagnóstico pero poca propuesta", como se empeñó en repetir ayer Andueza en varias ocasiones al referirse a Otxandiano durante el debate. La polémica surgida tras la no condena de Otxandiano a ETA le ha servido en bandeja al PSE su apuesta de esta campaña para apelar a ese votante de izquierdas.

Ese 8% del voto que en 2020 se decantó por los morados hoy tiene para elegir entre Elkarrekin Podemos, Sumar, EH Bildu y PSE. La contienda de esta parte del progresismo social puede ser fundamental para que el resultado electoral se decante hacia un lado u otro. El candidato socialista repite hasta la saciedad que será el "dique de contención" del nacionalismo y advierte en sus discursos que lo que está en juego no es solo un modelo de país, más o menos independentista, sino las políticas públicas. Es decir, que se presenta como "dique de contención" ante el afán identitario de Bildu que considera una "aventura" pero también como un rompeolas contra el que van a chocar las medidas más conservadoras del PNV y su querencia a arrimarse a Bildu cuando se trata de sus "obsesiones independentistas".

"No cuente rollos a la ciudadanía", le espetaba esta noche pasada Andueza a Pello Otxandiano cuando desarrollaba su idea sobre el nuevo estatus para Euskadi. Hoy ha seguido en la misma línea. El socialista defiende que "96 de cada 100 euros" se gestionan ya en Euskadi, que no hace falta, por tanto, un nuevo estatus político sino un nuevo estatuto que permita gestionar y blindar mejor determinados derechos sociales. "Yo no quiero dividir a la sociedad vasca con un nuevo estatus" repetía hoy mismo. La presencia de José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles en Barakaldo, cerca de donde fue agredido Imanol Pradales, es precisamente para incidir en esta idea de que se puede avanzar en políticas sociales y ser contundente con el independentismo y con ETA (Zapatero era presidente cuando el grupo terrorista declaró el cese de la violencia).

Contradicciones aparentes o reales

En este discurso tan contundente contra la izquierda abertzale de Andueza hay sitio para que el Gobierno de la nación continúe con los pactos con Bildu en el Congreso. Una cosa es acordar cuestiones sectoriales, que "mejoran la vida de la gente", explica el propio Andueza, y otra entenderse en el modelo de país porque sus posturas, insiste, son totalmente opuestas: la independencia no cabe, dice; el modelo de más autogobierno que el PSOE acordó con el PNV para su investidura le resulta más difícil de rebatir.

La oportunidad para entrar con este argumento anti independentista en el hasta ahora entorno morado se lo propicia la propia candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, con sus posicionamientos. En su equipo ya advierten de que estos días solo se ve un "falso antagonismo" entre PNV y Bildu porque los creen capaces de gobernar juntos, y el suyo, en cambio, es un proyecto puramente "de izquierdas". La candidata ha repetido en todos los debates en los que ha participado que su formación está a favor de la "libre autodeterminación de los pueblos" pero que en su partido creen que "el tiempo de los estados nación ya pasó". A este votante de izquierdas no nacionalista es a quien quiere apelar Andueza con su negativa constante a pactar con Bildu.