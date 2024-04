El PP se choca contra el silencio de Koldo y avisa de que lo volverá a citar en el Senado

El sensacional arranque que el PP había diseñado para la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ha quedado deslucido ante el silencio del propio Koldo García. "Me acojo a mi derecho a no declarar", ha insistido hasta la saciedad el exasesor de José Luis Ábalos, muchas veces con gesto cansado por tener que repetir la misma coletilla. Ante esta respuesta más que previsible, ya que García está inmerso en un proceso judicial, el portavoz del PP, Luis Santamaría, ha dado un discurso de más de 15 minutos y en el que ha desgranado sus acusaciones por la trama en torno a la compra de mascarillas, pero también ha aprovechado para hurgar en el caso Delcy. No obstante, fuentes de la dirección del PP han avisado de que volverán a llamar a Koldo en la Cámara Alta.

Con el rictus serio, solo roto por el asombro que le producían algunas de las preguntas, Koldo ha estado poco más de una hora y cuarto aguantando el interrogatorio de los distintos grupos parlamentarios. Le han preguntado por la venta de mascarillas a los gobiernos de Canarias y Baleares durante la pandemia, sobre quiénes eran sus contactos, quién le reclutó en el PSOE, si recibió órdenes de Ábalos o actuó por su propia cuenta. La respuesta, siempre la misma, silencio.

A la vista de su negativa a dar información -ha alegado no tener las herramientas necesarias para responder-, los grupos han ido haciendo sus preguntas sin esperar respuesta alguna. La mayor sorpresa la ha dado el portavoz de los populares que, lejos de conducir un interrogatorio, llevaba preparado un discurso en el que ha arremetido contra el Gobierno, ha hecho y respondido sus propias preguntas y se ha referido al encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 en Barajas, un asunto que se excede del objeto de la comisión, como avisaron los letrados.

Las líneas de ataque

"Tenemos un PSOE, un Palacio de la Moncloa, al borde de un ataque de nervios", ha arrancado Santamaría tras denunciar que los socialistas han intentado hacer naufragar la comisión. Incluso, ha avivado la teoría de que el Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande Marlaska, ha dado una información incorrecta para que no pudieran localizar a García. Después, ya centrado en el exasesor de Ábalos, le ha recriminado ser parte de una "organización criminal": "Pertenece usted a la peor clase de personas que puedan existir en una sociedad, a los hombres sin alma capaces de aprovecharse de las personas y de hacerlo sin ningún tipo de escrúpulo para luego atiborrarse a marisco".

Y, ante las escasas intervenciones de Koldo en las que ha dicho que saldrá inocente, Santamaría ha considerado que "no debería salir jamás de la cárcel después de haber depositado la vida y la salud de las personas en manos de personas como [Víctor de] Aldama o como [Juan Carlos] Cueto", los dos empresarios vinculados con la trama.

Tras 15 minutos de discurso que ha sido cortado por el propio presidente de la comisión, el también popular Eloy Suárez, Santamaría ha aprovechado el tiempo extra para preguntar sobre el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas durante la madrugada del 19 al 20 de enero: "Aquella noche no solamente entraron maletas con dinero que probablemente se repartieron todos ustedes, sino que salieron maletas de dinero también probablemente pertenecientes a esa trama de blanqueo que utilizan desde Venezuela y que termina en ese santuario que el PSOE convirtió la República Dominicana".

Los propios letrados del Senado avisaron hace dos semanas de que estos asuntos exceden el objeto de la comisión. No obstante, el PP hizo caso omiso entonces y será esta semana cuando aprueben en el pleno de la Cámara Alta la ampliación de las indagaciones al caso Delcy y al "entorno familiar" de Pedro Sánchez. Además, tras la celebración de la comisión, fuentes de la dirección del PP han anunciado que volverán a citar a García en el futuro.

La respuesta

García, que a lo largo de la comisión ya había denunciado que los medios de comunicación le han "matado" antes de que haya sentencia, ha estallado contra el portavoz del PP: "Cree el ladrón que todos se creen de la misma condición. (...) No ha habido pruebas de nada. ¿Y ustedes, el Senado, entran en esto? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija, hay familias, hay amigos? Y sin tener conocimiento de nada ustedes ya me han culpabilizado, ya han hecho un dictamen".