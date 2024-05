Sánchez defiende las cartas de recomendación de su mujer a empresas que optaban a concursos públicos: “No hay caso, hay fango”

“No hay caso”. Pedro Sánchez no solo ha defendido la actuación de su esposa Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sino que ha calificado las informaciones que dieron pie a la denuncia de la organización Manos Limpias de “enorme bulo”. Durante una entrevista este viernes en ‘La Sexta’, el jefe del Ejecutivo ha negado que su mujer firmase cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos públicos para rebajarlas a “declaraciones de interés”. En la denuncia admita a trámite se sostiene que Gómez “ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

El presidente del Gobierno ha diluido la importancia de la carta firmada por su esposa con el argumento de que era una de entre un total de 30 misivas aportadas a la empresa para optar una adjudicación, incluida una del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, negó que la empresa beneficiada consiguiese finalmente el contrato al que optaba con la entidad pública Red.es. De ahí su conclusión de que “no hay caso, hay fango”.

El jefe del Ejecutivo arremetió contra las informaciones publicadas sobre su esposa para calificarlas de “claramente falsas y tendenciosas” con el objetivo de “hacer daño a mi esposa y por extensión a mí”. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que su esposa habría “planteado denuncias” a los medios de comunicación que informaron sobre sus actividades después de exigirles una rectificación.

La denuncia contra esposa del presidente del Gobierno se hace eco también de las diferentes publicaciones relativas a Carlos Barrabés, a quien se le atribuye haber presentado al dueño de Air Europa Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Este empresario aragonés está vinculado al máster que la mujer de Sánchez dirigió en la Universidad Complutense. Uno de los "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez, Asimismo, se alude a una supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa con dinero público. Así, explica que el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama sería "el contacto" entre Begoña Gómez y Globalia, y que ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate multimillonario de la compañía".

"No me van a quebrar"

El PP mantiene todavía no ha llamado a declarar ni a Sánchez ni a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, pero el presidente del Gobierno da por hecho que lo harán. "No tengo ninguna duda", ha asegurado para concluir que "van a por todas" y avisar que "no me van a quebrar".

Frente a lo que denominó "máquina del fango" recetó un plan de regeneración democrática. Medidas de lucha contra la desinformación, en línea con la ley de medios recientemente aprobada en Bruselas, para combatir lo que denominó "una cadena bien engrasada". Esto es, según su relato, con "pseudomedios" que impulsarían campañas de "bulos" para luego "PP y Vox elevarlo a categoría política y entidades ultras judicializarlo".

Mayorías para elegir el CGPJ

Después de no cerrar ninguna puerta durante las últimas semanas para forzar una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP, Sánchez ha aclarado que "no estamos en la tesis de rebajar mayorías". Una medida que piden sus socios de Gobierno para elegir a los vocales con mayoría simple, en lugar de los tres quintos que exige la ley del poder judicial y por la que es necesario un entendimiento entre los dos grandes partidos para propiciar un desbloqueo del órgano constitucional.

Lo que sí ha avanzado Sánchez es que los socialistas entablarán un diálogo con el resto de grupos parlamentarios si persiste el desacuerdo con el PP porque "no es sostenible" prolongar la situación de bloqueo tras cinco años y medio con el mandato caducado.