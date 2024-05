Baño de masas de Abascal en la convención de Vox a la espera de Milei este domingo

Santiago Abascal se paseó durante casi dos horas por el Palacio de Vistalegre entre alabanzas y selfies. Le costaba avanzar tres pasos seguidos entre los congregados, todos simpatizantes de Vox. Familias enteras, chavales jóvenes y personas de avanzada edad acudieron a la llamada del partido ultra en Carabanchel en su nueva edición del festival Viva, este de 2024 muy centrado en las elecciones europeas. Puestos de bocadillos, de banderas de España, camisetas patrióticas, cervezas y hasta una barra de copas de Vodka. En lo que en su día fue el albero de la plaza de toros se sucedían debates desde primera hora de la mañana sobre la cultura de la cancelación, medios de comunicación, el futuro de Europa y las "voces de la libertad contra la izquierda criminal".

Pero el ambiente de fiesta estaba en la parte de arriba, donde el partido organizó una especie de feria, similar a Fitur, con todas las provincias españolas. El puesto de Sevilla recreaba una caseta de su Feria -Abascal brindó con una copa de fino-, en Granada daban pequeños azulejos y Almería tenía una gran cesta de frutas y verduras. En Santa Cruz de Tenerife repartían plátanos y así una a una. El líder de Vox intentaba avanzar por las casetas provinciales sin negarse a un solo saludo. Por la tarde se reúne en privado con el presidente de Argentina, Javier Milei, la gran estrella de este acto.

El domingo llega el plato fuerte de la convención, organizada realmente por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (la familia a la que pertenece Vox en Bruselas) con los discursos de los distintos líderes de la ultraderecha europea -desde la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán por vía telemática, el portugués André Ventura y el propio Milei, que hablará en penúltimo lugar, solo por delante del líder de Vox.

Este viernes a última hora, en la presentación de su libro en Madrid, el presidente de Argentina hizo una declaración de intenciones: “Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos que el único que me abrazó fue Santiago Abascal”. Milei confesó que estar en este festival es para él “un imperativo moral”. En primera fila le miraba el presidente de Vox y Esperanza Aguirre, muy cerca de él.

Vox saca pecho de que el único interlocutor político de la nueva referencia mundial del liberalismo más radical sea su partido. El cabeza de lista a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, afirmó el sábado ante los medios de comunicación, a las puertas de Vistalegre, que el argentino “tenía en su agenda venir a Europa para este Viva”.

Ante la pregunta de que el presidente de uno de los países más grandes del mundo y hermano de España no se vaya a ver con un solo miembro del Gobierno u otros partidos políticos -algo bastante inédito- Buxadé respondió: “Un Gobierno que ha atacado a Milei, al pueblo argentino, que no han pedido ni perdón… No parece lógico que vaya a ver a Pedro Sánchez”.

Se refería al rifirrafe de hace semanas, protagonizado por el ministro de Transportes y, Óscar Puente, que afirmó en un acto con jóvenes que el presidente de Argentina debía ingerir “sustancias”, sugiriendo que se drogaba. Lo hizo además poco después de que el presidente del Gobierno hiciera una llamada a rebajar la crispación. Los dos gobiernos trataron de rebajar la tensión tras unos días de confusión. En su defensa no solo salió Vox, también la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Abascal considera que el Viva de este año, a pocas semanas de las elecciones europeas, va a reactivar a su partido de lleno después de conseguir retener sus once diputados en las elecciones catalanas y sobrevivir en las vascas con un diputado. Buxadé también afirmó que la cita del 9 de junio “es muy importante porque nos jugamos mucho”, y dio por hecho que su partido es el único capaz de reunir a tantos líderes mundiales en este momento. “Demuestra que ahora mismo hay un movimiento identitario, conservador, y que constituye una fuerza política mundial. La socialdemocracia y los partidos populares tienen el poder, pero nosotros tenemos lo demás”.