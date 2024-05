El CGPJ descarta descoordinación entre juzgados por la liberación del líder de la 'Mocro Maffia'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves elevar al pleno de la institución el informe elaborado por el Servicio de Inspección en el que se descarta "descoordinación" entre los juzgados que permitiera la liberación de Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la conocida como 'Mocro Maffia' y considerado en Holanda 'el enemigo público número uno', tras haber sido arrestado el pasado 24 de enero en Marbella (Málaga).

Inspección ha revisado las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, en relación con la situación de libertad provisional de un investigado por delito de narcotráfico sobre el que pesaba una orden europea de detención emitida por las autoridades de los Países Bajos.

El informe, encargado el pasado 9 de mayo a la Inspección del CGPJ por acuerdo del Pleno, analiza las decisiones adoptadas por los tres órganos judiciales entre los meses de enero y mayo y concluye que no se han observado “disfunciones en la actuación y comunicación” entre ellos y que no hubo descoordinación. El Servicio de Inspección, que no puede emitir valoración alguna sobre las decisiones de contenido jurisdiccional, considera que la toma de decisiones fue diligente y cumplió en todo momento las normas procesales aplicables.