Sánchez da por hecho que Illa presidirá la Generalitat y se compromete a cumplir lo pactado con ERC

"Todos los caminos pasan por Salvador Illa y todos los caminos llevan a Salvador Illa". Con esta afirmación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de responder a la pregunta que ha monopolizado los corrillos de la clausura de la reunión anual del Cercle d'Economia: la de si resolverá o no la gobernabilidad de Cataluña. No solo ha advertido de que no puede tener cabida el bloqueo y la repetición electoral, sino que ha dejado claro que no concibe otro escenario que no sea que el líder del PSC se convierta en el próximo president de la Generalitat.

¿Y de la mano de quién? Sánchez ha dejado claro que el Govern se decidirá en territorio catalán y al margen de los intereses de la Moncloa, y ha aprovechado también la ocasión para lanzar un guiño a ERC. "Quiero reconocer el trabajo de cooperación de ERC y con Pere Aragonès", ha dejado caer en pleno contexto de negociaciones entre bambalinas a la sombra de la campaña de las elecciones europeas. Para allanar ese terreno, el presidente se ha comprometido a cumplir con todo lo pactado con el actual Govern en funciones: ha enumerado desde la condonación de la deuda a traspasos competenciales, también la mejora de la financiación -sin entrar en mayores detalles- dentro del marco del Estatut, más inversión en infraestructuras -mención especial ha hecho de Rodalies- y el "respeto" por la lengua y la cultura catalana.