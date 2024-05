El Gobierno promete una respuesta a Israel "firme" y "coordinada" con Irlanda y Noruega, pero no hoy: "No caeremos en sus provocaciones"

Las reuniones del Consejo de Ministros suelen ser rápidas y hasta cierto punto frías, pero la de este martes ha sido distinta. Todos los miembros del organismo, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han roto en aplausos cuando se ha aprobado el reconocimiento de España al Estado de Palestina, según fuentes presentes en el encuentro. “Ya no se puede esperar más. Llevamos décadas de violencia, décadas anhelando la paz. Es el momento de empezar a hacerla realidad. La solución al conflicto pasa por los dos estados. No hay una solución alternativa”, ha señalado después el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se ha esforzado en centrar el debate en el paso dado y no en la respuesta de Israel, que ha reaccionado acusando al Ejecutivo, y en particular a Sánchez, de “incitar al genocidio judío”.

Albares ha explicado que su homólogo en el Estado hebreo, Israel Katz, lleva días esparciendo “bulos infames y deleznables”. Pero España no piensa dejarse “intimidar” ni caer en “provocaciones”. Habrá una respuesta “firme” y estará “coordinada” con Noruega e Irlanda, los otros dos países europeos que este martes han reconocido a Palestina. Pero no será hoy. Aunque sí "en poco tiempo", señalan fuentes diplomáticas.

“Soy muy consciente de que mi colega israelí lleva días con provocaciones, con bulos infames deleznables. Comprendo perfectamente la estrategia. Busca que hoy, en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, del reconocimiento, estemos hablando de sus tuits. Vamos a coordinarnos con Noruega e Irlanda. Habrá respuesta. Será firme, coordinada, serena y cuando nosotros decidamos, no cuando otros quieren que lo hagamos para cambiar la conversación”, ha argumentado Albares. La reacción de España será “diplomática”, ha subrayado el ministro de Exteriores, alejando la posibilidad de aprobar sanciones económicas.

Flamenco y atentados

“Los días de la Inquisición han terminado. Haremos daño a quien nos haga daño”, escribió este lunes en X el ministro de Exteriores del Estado hebreo, Israel Katz. El día antes, había colgado en la misma red social un vídeo que mezclaba imágenes de dos bailaores flamencos junto a atentados de Hamas. Katz también publicó material similar sobre Irlanda y Noruega, que han ido de la mano de España en esta asunto, elevando a 146 el número de países que reconocen a Palestina. El jueves habrá uno más: Eslovenia.

Este martes, el jefe de la diplomacia israelí ha ido un paso más allá. En una nueva publicación en X, en hebreo y en español, Katz ha acusado a Sánchez de ser “cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra” por reconocer a Palestina y no cesar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha equiparado con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

La semana pasada, Díaz, también líder de Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, utilizó la fórmula “del río al mar” para defender el reconocimiento del Estado palestino. La expresión ha sido empleada en ocasiones como vía para reclamar la desaparición de Israel, pero la vicepresidenta dejó claro poco después que esa no era su postura.

En cualquier caso, en Exteriores rebajan la importancia de lo que señale la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo sobre el conflicto en Oriente Próximo. “Usó el eslogan de forma coloquial. Lo importante es lo que dice el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores”, explican en el departamento, donde echan mano de una comparación hipotética. Las palabras de Díaz sobre Israel y Palestina tienen el mismo recorrido, bastante escaso, que lo que pudiera decir Albares sobre los trabajadores “fijos discontinuos”.

La reunión con la diplomacia árabe

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Exteriores ha incidido en que España reconoció a Israel en 1986 y “también pide que hagan lo mismo todos aquellos que aún no lo han hecho”. Este miércoles, por ejemplo, Albares recibirá al Grupo de Contacto Árabe para Palestina, formado entre otros por sus homólogos de Qatar, Jordania, Arabia Saudí y Turquía.

“Nuestro país dice que ante el sufrimiento no es posible la indiferencia. Muchos países del mundo aplauden la decisión que hemos tomado. Es de justicia. Es la única vía para asegurar a Israel la seguridad que legítimamente demanda. La seguridad de Israel y la paz en la región están estrechamente enlazadas con la esperanza de Palestina de tener un Estado”, ha señalado Albares. Aun así, de momento España no contempla nombrar un embajador en Palestina. “La relación diplomática seguirá siendo a través del consulado en Jerusalén este”, ha concluido el ministro de Exteriores.