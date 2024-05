Oihane Agirregoitia, candidata de CEUS: "Determinados acuerdos que pueden alcanzarse con la extrema derecha pueden poner en riesgo la esencia de la UE"

Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) agrupa a varios partidos periféricos. Se presentan bajo este paraguas el PNV, Coalición Canaria, Geroa Bai y El PI-Proposta per les Illes Balears, pero la presentación de su candidatura se hizo en Madrid en vísperas del inicio de campaña "por logística", la capital es el punto en el que los candidatos de los distintos partidos tenían más fácil juntarse. Oihane Agirregoita volará a Bruselas desde Bilbao, donde ha sido concejal del PNV durante 12 años y responsable, entre otras cosas, de los asuntos internacionales. Ella será quien ocupe el escaño que esta coalición aspira a mantener. Se presenta como "alternativa de estabilidad" frente a populismos extremistas en auge.

-Repite que es necesario más sentido común. ¿Teme que la ultraderecha adquiera más fuerza en Europa?

-Las encuestas auguran un crecimiento de la extrema derecha. Y creemos que determinados acuerdos que pueden alcanzarse en el Parlamento Europeo pueden poner en riesgo la esencia de la Unión Europea, lo que tiene que ver con valores democráticos y logros muy importantes conseguidos en ámbitos como el de la igualdad, políticas de juventud o el de diversidad para colectivos LGTBI, por poner unos ejemplos muy sencillos que me vienen a la cabeza.

-Tal como se está planteando la campaña en España, hay una polarización entre PP y PSOE. ¿Dónde se sitúan, cómo les puede perjudicar esto?

-Históricamente son unas elecciones que se polarizan y ese riesgo siempre está. Lo que pedimos es que se hable de Europa, que es lo suficientemente importante como para que hablemos de qué es lo que planteamos para los siguientes años. Cada día afecta más todo lo que se decide en Europa, la legislación que se aprueba, por lo tanto, es importante ser responsables con lo que nos corresponde, que no es hablar de una segunda vuelta de unas elecciones ni de dos partidos mayoritarios a nivel estatal. Esta es una coalición sólida y que ha mantenido una muy buena relación en las legislaturas que hemos trabajado conjuntamente.

-¿Qué retos tiene Europa?

-Venimos de una legislatura que ha sido compleja, que ha evidenciado las debilidades europeas energéticas, como la dependencia absoluta a suministros como el gas o determinadas materias primas. Los retos están muy vinculados con una autonomía estratégica, la transición hacia energías limpias, generar infraestructuras necesarias para su uso, su almacenaje y transporte. También tenemos una revolución digital. Europa ha perdido competitividad, Estados Unidos ha invertido muchísimo más en innovación y en tecnología y Europa tiene que conseguir usar tecnología competitiva desde la neutralidad tecnológica, sin generar dependencias hacia productos concretos de grandes compañías que pueden ser americanas o chinas, y que nos volverían a generar otra dependencia. Se trata de no repetir errores y Europa tiene herramientas legislativas y presupuestarias para fomentar las inversiones necesarias, pero atendiendo la parte social de esa Europa diversa, con todos los países que formamos parte pero también las regiones y realidades nacionales como la nuestra. Queremos tener voz en todo aquello que afecta a las competencias que gestionamos, tenemos que hacer ese esfuerzo de entender que estamos en un espacio diverso y donde tenemos que trabajar por aunar fuerzas y alinear estrategias.

-Los intereses que puede tener el PNV para el País Vasco son diferentes a los que pueden tener Coalición Canaria, Geroa Bai o los socios de Baleares. ¿Cómo se concilian en un solo escaño?

-Que Europa gane competitividad y que esté alineada con ganar competitividad en cada una de nuestras regiones es común. La transición energética y la transición digital es común. El paso a la descarbonización y a las energías renovables es común. El respeto a lenguas minoritarias y a culturas minoritarias es común. Yo creo que hay muchos más elementos en común, muchas más cosas que nos unen que las que nos separan.

-Una de las cosas que une a varias de las regiones que representan los partidos de la coalición es que tienen su propia Hacienda. ¿Esto se traduce en algún interés o propuesta concreta que quieran representar en Europa, por ejemplo, en el Ecofin?

-Proponemos que podamos estar presentes en aquellos organismos internacionales en los que se toman decisiones que nos afectan a competencias que gestionemos directamente. Nos gustaría tener voz y voto, pero vamos a conseguir primero estar presentes.

-En la presentación de su candidatura, decía, como una forma de confrontar con los populismos, que hay que hablar a los ciudadanos de las decisiones impopulares con honestidad. ¿Se refiere a algo concreto que prevé que esté por llegar?

-No, no es ninguna previsión, es una forma de hacer política. Me preguntan, por ejemplo, qué opino respecto al conflicto entre Argentina y España y las declaraciones que estamos viendo. Claramente, ese no es el modelo del PNV ni el que vamos a defender en la coalición. Las faltas de respeto, generar crispación, intentar responder de una forma más agresiva a lo que estoy viendo enfrente, no está aportando estabilidad ni soluciones constructivas. Estamos aquí para buscar soluciones, no para azuzar y generar más conflictos.

-Ha propuesto que la Comisión Europea tenga un comisario específico de Pesca. ¿Por qué?

-Es un sector muy importante tanto para Euskadi como para Canarias o Baleares. Y se ve muy afectado por medidas que se toman vinculadas con la transición energética, por ejemplo. Hasta ahora los temas de pesca se estaban tratando junto con los del medio ambiente y creemos que no se estaba tratando de una manera igualitaria, que no se escuchaba al sector de la misma forma. Un comisario propio posibilitaría una comunicación más directa y cercana con un sector que es muy estratégico en muchísimos de los proyectos que hay encima de la mesa.

-En Canarias y Baleares los ciudadanos se han manifestado por un cambio en el modelo turístico actual que, entre otras cosas, eleva el precio de la vivienda. El gobierno canario, en concreto, propone como una medida impulsar en Europa la restricción de la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. ¿Será una propuesta de su coalición?

-En materia de vivienda, a día de hoy, Europa tiene pocas competencias, pero sí que se está estudiando una ampliación de las mismas, si fuera necesario con la modificación de los tratados correspondientes. Respecto al turismo, defendemos un turismo sostenible. Es una realidad que las regiones ultraperiféricas viven en primera línea tanto cuestiones del turismo como migratorias y lo que defendemos es un turismo respetuoso con la región.

-Así como en Canarias y Baleares se ha hablado mucho estos días del modelo turístico, en Euskadi se habla del debilitamiento del tejido industrial. ¿Qué medidas concretas quieren impulsar para que tengan repercusión en las regiones que representan?

-Hay muchas cuestiones que tienen que ver con impulso de la innovación, facilitar inversión... las transiciones energéticas y digitales requieren de inversiones que son elevadas. ¿Cómo vamos a ayudar a las empresas, sobre todo a pymes, o al campo, a hacer estas transiciones? Son distintas medidas, desde simplificación de los trámites, que es una de las quejas del sector primario, a fomentar que nazcan nuevos servicios de base tecnológica en base a facilidades que se ofrendan.

-Ha gestionado en Bilbao los Fondos Next Generation. ¿Es una vía de financiación que funciona?

-Hay dos miradas distintas. Una es la esencia de los fondos. Son un montante importante para hacer estas transiciones y reactivar la economía después de una crisis como la del covid. Y se hace, además, sin poner ninguna duda y de manera unánime. Eso es muy positivo. En cuanto a si están llegando y si están sirviendo, el objetivo que tenían era ser transformadores. Siempre pedimos y cada vez que tenemos la oportunidad volvemos a hacerlo, que los pertes y la financiación sean gestionadas desde la comunidad autónoma, porque entendemos que es más ágil, va a hacer que llegue más fácilmente a las pymes. Ese es un aspecto mejorable, sobre todo que vayan más ágiles los flujos de dinero, porque a día de hoy el porcentaje que se ha gestionado a través del Gobierno central es bajo con respecto al total.

-La inmigración será un tema crucial para Europa. Ustedes proponen la acogida sobre la base de los ingresos fiscales, población y desempleo de cada ámbito territorial. ¿Se cumple?

-En el caso del pacto por la migración, a nivel europeo, la responsabilidad que existe es un reparto equitativo con respecto a la población emigrante. Defendemos un modelo de acogida y de inserción de las personas refugiadas o solicitantes de asilo, y que se integre a los niveles regionales y locales en toda la acogida porque son quienes viven en primera instancia esa llegada y quienes están en contacto más próximo para la gestión que hay que realizar. Con respecto a las regiones ultraperiféricas, lo que pedimos es que sean consideradas con ese estatus especial que les da acceso a otro tipo de ayudas, financiaciones y consideraciones para hacer frente a situaciones o realidades que son globales, que precisamente por ser ultraperiféricas, por ser isleñas, tienen una mayor presión.

-Europa ya es un entorno plurilingüe, tiene prácticamente el mismo número de lenguas que de países, y el Gobierno español ha puesto sobre la mesa que las lenguas cooficiales de España se utilicen también en Europa. ¿Por qué es necesario utilizar recursos públicos en añadir más idiomas en ese entorno?

-Porque es nuestro derecho. Es una lengua cooficial. En el mandato pasado se ha conseguido que el euskera estuviera presente en el Museo de la Historia y en cuestiones que tenían que ver con soporte lingüístico a estudiantes de Erasmus. Si creemos realmente en ese el lema de unidos y unidas en la diversidad de Europa, tenemos que creer que realidades nacionales como la nuestra, que diversidades lingüísticas de lenguas cooficiales o que están en proceso de oficializarse, o diversidades minoritarias culturales, tienen que estar presentes y se merecen el mismo respeto que el resto.