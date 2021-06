La selección de Luis Enrique, desde Asturias: esto es lo que hay

Vicente González-Villamil, exjugador del Oviedo

“Creo que Luis Enrique es un buen seleccionador, un tío muy listo y preparado. No me paré a estudiar la convocatoria, ni siquiera sé el número de jugadores que están. Pero si llevó a estos es porque considera que son los adecuados. Solo me da pena por los jugadores que están lesionados. Como el caso de Sergio Ramos, que salía de una lesión larga y complicada, y la Eurocopa es un torneo en el que hay que ir a muerte desde el principio. Me parece que Luis Enrique es un entrenador con una personalidad tremenda y se nota que los jugadores están con él a muerte. Solo hay que ver cómo vuelven cuando pierden un balón. Quizá su personalidad le pasa factura, pero a mí me gusta. Ojalá todos fueran como él, íntegro, valiente, que va a muerte con sus ideas”.

Oli, exjugador del Oviedo

“España debería de hacer autocrítica de puertas adentro porque es evidente que tiene que mejorar en todo. En defensa, con muy poco nos han hecho ocasiones, tenemos unos centrales tiernos y blandos. En el centro del campo hay algo que no casa. No sé si es por la combinación Koke-Rodri-Pedri, pero el mediocampo no manda. En dos partidos contra rivales menores no ha marcado la diferencia. No es solo cuestión de tener la pelota en los pies, sino de tener más claridad para generar fútbol. Habrá que buscar algo diferente. Y arriba falta pegada, no sólo lo digo por Morata. Es que no hay gente con gol, salvo Gerard Moreno. No somos tan superiores y creo que somos un poco esclavos de la posesión y del fútbol asociativo. Me gustan selecciones como Italia, que juegan con intensidad, con alegría y transiciones rápidas. Las perspectivas no son buenas, pero hay que confiar en un cambio porque si no ganamos a Eslovaquia es que no merecemos pasar. Si pasamos, en los cruces todo puede ser diferente porque los jugadores se van a liberar y también pueden cambiar los planteamientos de los rivales”.

Eloy Olaya, exjugador del Sporting

“Hay pocos delanteros donde elegir. El problema del gol en la selección española es colectivo. El sábado Morata marcó, tuvo ocasiones y siempre estuvo ahí. Gerard Moreno fue el delantero español que acabó la temporada en mejor forma y fue el que hizo la jugada del gol. Funcionaron juntos bastante bien en la primera parte. En la segunda, los cambios no dieron lo que pretendía Luis Enrique. Me gustaría ver a Gerard de delantero centro, pero yo creo que van a jugar los dos contra Eslovaquia. La selección está teniendo poca profundidad, apenas hay desmarques de ruptura. Los rivales lo saben y defienden muy cómodos. No echo de menos a ningún delantero. Es verdad que Iago Aspas acabó bien la temporada, pero creo que en la lista están los dos mejores”.

Julio Alberto, exjugador del Sporting

“Lo más importante es que el equipo esté unido. En nuestra época pasamos momentos difíciles para clasificarnos para europeos y mundiales, y los superamos gracias al grupo. Hace poco hablaba con José Antonio Camacho y coincidíamos en que en aquella selección éramos una piña. Sabíamos lo que teníamos que hacer en cada momento por el bien del equipo. Y ahora también deberíamos de estar todos a una porque nos estamos jugando un europeo. Y cuando digo todos incluyo a técnicos, médicos, utilleros… Estoy notando muchas críticas, sobre todo con Morata, que es un pedazo de jugador. Recuperó cantidad de balones, hizo muchas ayudas a sus compañeros. Nadie es infalible. Ahí está un dato del Mundial 86: Maradona, Zico y Platini, que eran los mejores jugadores del mundo, fallaron un penalti cada uno”.

Jorge David, exjugador del Sporting

“Me parecería un error cambiar ahora, cuando llevamos todos estos años jugando de una forma muy definida. Además, nuestros futbolistas están acostumbrados a jugar así y no sería fácil que se adaptasen a otro estilo. No me parece que la selección haya jugado mal en estos dos partidos. Solo nos falta gol, nos falta un David Villa o un Quini. Si se hubieran marcado un par de golinos, seguro que los comentarios serían diferentes, aún jugando igual. Por ejemplo, si Gerard mete el penalti. Es verdad que no tenemos a Xavi e Iniesta, que nos daban la excelencia, pero los de ahora están acostumbrados a este fútbol. Quizá podríamos plantear un cambio con vistas a un futuro lejano porque ahora mismo en el fútbol base se trabaja de una forma muy concreta. El cambio llevaría años y sin garantía de éxito. Además, no solo se juega así aquí. Alemania fue la primera en copiarnos y jugando así ganó el Mundial 2014”.