Novedades importantes en el once del Sporting: Cote apunta al banquillo y más cambios estructurales

Miguel Ángel Ramírez barrunta cambios estructurales para la final que el Sporting de Gijón disputa esta tarde (18: 30 horas) en el Martínez Valero ante el Elche, en un partido crucial por el ascenso. Aún no está confirmado, pero José Ángel "Cote" podría ser suplente tras venir jugando de forma habitual. El de Roces, que admitió en sala de prensa que tenía alguna moelstia, aunque quizás la decisión es deportiva y no está motivada por estos problemas, no saldría desde el comienzo en el Martínez Valero y si lo haría Pablo García. Además, Pier jugaría de mediocentro ancla, como desveló este periódico, y lo hará pese a que el técnico canario vuelve a la zaga de cinco: Guille Rosas, Insua, Izquierdoz, Diego y Pablo García serían los elegidos. Roque Mesa, pese a las bajas, sería suplente.

El once probable

Yáñez; Rosas, Izquierdoz, Insua, Diego, Pablo G; Pier, N. Méndez, Gaspar; Mario y Djuka