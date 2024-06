Garden girl aesthetic: la nueva tendencia que arrasa en Tik Tok

Que las redes sociales se han convertido en una ventana visual en la que romantizar tu vida, es un hecho que, a estas alturas, pocos pueden negar. Desde un día de lluvia, tomar un simple café o apuntar la lista de la compra. Tareas tan del día a día que no podemos evitar compartirlas en Instagram o Tik Tok.

Y nada más evocador o fácil de romantizar como las vacaciones, el verano, los días con más horas de sol y los looks con los que decimos adiós a las bajas temperaturas, las nubes o la lluvia. En su lugar, estampados florales, vestidos girly, picnics en el jardín y limonada fresca copan el feed de la mayoría de los creadores de contenido (profesionales o no).

Con tal cantidad de contenido inspirador rondando por las redes, la emulación de patrones acaba dando lugar a nuevas tendencias que a su vez, evolucionan, se transforman y dan lugar a otras formas de expresión a través de la moda, el arte o la música.

Quién no ha caído ante un video de Tik Tok en el que se anima a seguir la corriente cottage core, esa estética bucólica, romántica, aderezada con tonos pastel y aire naive. Pues ahora, esa tendencia coge un nuevo rumbo hasta dar lugar al Garden girl aesthetic. Una estela estética que ya han empezado a seguir celebrities como Kendall Jenner o Taylor Swift y a la que no le faltan las flores, los cuadros vichy, los escotes Bardot y los vestidos largos y con vuelo.

Cómo ser una garden girl aesthetic

La base del look de ‘Garden Girl’ es combinar prendas románticas y clásicas con complementos que evocan la naturaleza. Los colores predominantes son suaves y neutros, como el blanco, el crema y los estampados florales. La clave es crear looks que no solo sean visualmente atractivos, sino que también transmitan una sensación de frescura y comodidad.