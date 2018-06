Gijón vuelve a la depuración de mínimos que tenía hace dos años en la zona este

Aún falta mucho tiempo para que Gijón pueda ver completado el sistema de depuración de las aguas de la cuenca Este pero a la vuelta de la esquina está la posibilidad de conseguir un tratamiento de mínimos volviendo a la situación que se vivía hace dos años con el funcionamiento de la planta de pretratamiento de El Pisón. El recién nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, fue ayer personalmente al Ayuntamiento de Gijón para comunicar a la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que la previsión del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez es llevar al Consejo de Ministros de este viernes -día grande en Gijón por la festividad de San Pedro- el expediente con la resolución del contrato en vigor con la unión temporal de empresas que se encargó de la construcción de la depuradora del Este, ya terminada pero que nunca entró en funcionamiento por orden judicial.

A esa resolución contractual le seguirá, "en cuestión de días", la contratación desde el Ministerio de Transición Ecológica de la empresa Tragsa para que se encargue de poner en funcionamiento los sistemas de desengranado y desarenado. Los mismos que desaparecieron en 2016 al desmantelarse la planta de pretratamiento en favor de la nueva depuradora y que tienen la autorización judicial para volver a funcionar. "Estaríamos dando respuesta en un plazo razonable a una parte del problema de forma provisional y coyuntural", dejó claro el secretario de Estado de Medio Ambiente. No calcula Morán que haya problemas técnicos ni económicos respecto a estos trámites a corto plazo ya que la rescisión del contrato y la indemnización a la UTE Edar Gijón -integrada por Aqualia Infraestructuras, FCC Construcción y Degremont- están pactadas. No hay números todavía del coste del contrato con Tragsa pero la elección de esta entidad pública para la obra garantiza agilizar los procedimientos.

Paralelamente el ministerio quiere seguir trabajando en la búsqueda de una solución definitiva al problema que se vincula a la tramitación de un nuevo estudio ambiental que sustituya al anulado por los jueces en respuesta a un pleito interpuesto por vecinos del área del Pisón. El nuevo informe realizado por Taxus Gestión Ambiental analiza diez alternativas en cuatro ubicaciones y ahora mismo está siendo revisado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Hugo Morán evitó ayer concretar plazos u opciones porque "no seré yo quien prejuzgue esta tramitación teniendo en cuenta que la secretaría de Estado es el órgano promotor del proyecto pero también el órgano que debe determinar los límites ambientales que deben guiarlo. Con todos los proyectos merece la pena ser escrupuloso pero con éste mucho más por sus antecedentes".

El socialista dejó claro a su paso por Gijón que quiere evitar "cualquier contaminación del proceso" y prefiere "no adelantar plazos para no generar expectativas que se puedan frustrar" pero que entre sus prioridades está "dar una solución lo antes posible a un problema que lleva coleando más de una década. Una solución definitiva que no genere un bucle permanente de reclamaciones y damnificados. Nuestra voluntad es actuar con absoluto respeto al procedimiento ambiental que dio lugar a una sentencia y que nos obliga a extremar el rigor en el procedimiento".

Morán visitaba el Ayuntamiento de Gijón en respuesta a una misiva enviada por la Alcaldesa al ministerio en pasado 7 de junio y en el marco de una serie de encuentros en Asturias previos a su propia toma de posesión del cargo, que tendrá lugar hoy. Moriyón agradecía públicamente el gesto al ex alcalde de Lena y su compromiso de tener informado al Ayuntamiento en todo momento. Todo un cambio con respecto a las anteriores autoridades del PP "con la que no tuvimos contacto desde 2016 pese a las reiteradas peticiones".

Cita con la izquierda

Moriyón festejó el cambio de talante y la información sobre los pasos a seguir en los próximos días pero dejando claro que "no hay que confundir pretratamiento con depuración, que seguiremos sin ella. El desarenado y desengrasado es lo mínimo en la situación que estamos. El problema de primer orden para Gijón es la ausencia de depuración en la zona este que afecta a 150.000 personas y el horizonte para su puesta en marcha es lejano". Recordó Moriyón que los trámites son largos y la posibilidad de nuevos reveses judiciales sigue vigente.

Hugo Morán no sólo informó al gobierno forista en un encuentro con la Alcaldesa en el que estuvieron los ediles Ana Braña y Fernando Couto también tuvo un encuentro con ediles del PSOE, Xixón Sí Puede e IU propiciado por el portavoz socialista José María Pérez. "La visita de hoy al Ayuntamiento es una forma evidente de demostrar la sensibilidad y compromiso del gobierno socialista con Gijón y este tema", sentenció Pérez.