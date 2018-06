Buscan a un chihuahua perdido en Gijón y visto muy asustado en la autopista

"Estamos desesperados". Los propietarios de un chihuahua de color negro y blanco buscan con intensidad a su perra, llamada Cris y que desapareció tras escaparse de una vivienda de la avenida de la Constitución.

Todo hace indicar que Cris, que habitualmente no está en Gijón, caminó desorientada y asustada por el ruido y el tráfico de la ciudad. Fue ayer, a las 13.30 horas, la última vez que la vieron y fue en la entrada de la autopista a Gijón a la altura de Tremañes. Iba por el arcén, evitando ser atropellada por los turismos. La intentaron coger pero no fueron capaces. De nuevo escapó asustada.

Hoy, a las 15.00 horas, se ha organizado una batida por la zona de Tremañes. El punto de reunión es en el restaurante Belmonte, cerca de la iglesia de Tremañes. Ana Cruz, propietaria de la pequeña perra, pide ayuda a todo aquel que la haya podido haber visto. El teléfono de contacto es el 660 126 342.

"Normalmente no vive aquí y no conoce nada Gijón. Viene de un pueblo, y se metió en la autopista... Con tanto coche y tanto ruido no se dejó coger", explica su dueña. Cris tiene una mancha blanca en la punta de su cola y las cejas de color carne.