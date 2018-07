Los reproches mutuos y los vetos para la Alcaldía atascan la moción de la izquierda

Nadie de los reunidos tuvo el coraje de darle el portazo definitivo a la iniciativa pero Carmen Moriyón puede estar tranquila: el resquicio que queda para que PSOE, Xixón Sí Puede e IU alcancen un acuerdo en favor de una moción de censura que la expulse de la Alcaldía es mínimo. Esa sensación de fracaso fue la que quedó flotando sobre la mesa de la socialista Casa del Pueblo donde ayer por la tarde estuvieron reunidos representantes de las tres organizaciones políticas de la izquierda. Los desencuentros entre ellos primaron sobre la coincidencia inicial de la negativa influencia para Gijón del gobierno de Foro y la final de quedar para verse otro día. Fue el único resultado de unas dos horas y media de calor, reproches mutuos y constantes recordatorios a lo que unos y otros habían hecho o dejado en el pasado.

IU presentó las 23 medidas que considera prioritarias a desarrollar en los poco más de 9 meses que tendría un hipotético nuevo gobierno, Xixón Sí Puede (con Equo) hizo lo propio con 51 propuestas y el PSOE resumió sus prioridades en 10. Se pusieron peros en algunos casos a su viabilidad económica, en otras a las técnicas y en otras más a las dificultades temporales. Pero el debate sobre las medidas quedó en un segundo plano en cuanto Mario Suárez del Fueyo verbalizó el mandato "ineludible" de la asamblea de Podemos Xixón: la moción debía pilotarse desde la confluencia Podemos-IU y de esas formaciones debería salir el alcalde o alcaldesa. Entienden que el PSOE no es una fuerza del cambio. "Un Gijón del cambio no es sólo quitar a Moriyón, es más", recalcó la edil podemista Estefanía Puente.

Números: 7+6+2 entre 3

Una imposición que no gustó al PSOE. Pero tampoco a IU. "Yo no me atrevería a vetar a ningún candidato de ninguna organización que no fuera la mía", concretó el coordinador de IU-Xixón Faustino Sabio, quien también dejó claro a Xixón Sí Puede a lo largo de la reunión que "IU es una organización autónoma y soberana, ya está bien con lo de la muleta de tal y cual. Somos los que somos 7 + 6 + 2 (por los concejales de PSOE, XSP e IU) no 6+2 (por la suma que reivindica Xixón Sí Puede basándose en la confluencia nacional de Unidas Podemos). Dejar de decidir por los demás".

"Para que haya un acuerdo las condiciones deben ser viables. No es razonable que se pida a alguien que reconozca que no es una fuerza de la izquierda, ni del cambio; que aportemos nuestros votos pero que el espacio de gobierno vaya en otra dirección", explicó el secretario general del PSOE, Iván Fernández Ardura. A su lado, el portavoz José María Pérez afirmaba que "desde la imposición, el insulto y la falta de respeto es difícil llegar a acuerdos, se nos propone como marionetas". Ambos pusieron en valor el liderazgo del PSOE como partido de la izquierda más votado en las pasadas elecciones.

Frente a esto, Suárez del Fueyo reivindicó el ejemplo de Oviedo, donde Podemos dio la Alcaldía a un socialista pese a no encabezar la lista más votada al Ayuntamiento y propuso, como elemento de generosidad para sacar adelante la moción de censura, dar un paso atrás y garantizando un Alcalde de la confluencia de Unidos Podemos ofrecer ese cargo a IU, concretando la propuesta en Aurelio Martín. "Esa misma generosidad se la pedimos al PSOE. Busquemos una tercera persona", retó el líder de Xixón Sí Puede.

Martín e IU ya se habían autodescartado para ese puesto. "Los acuerdos son entre partidos, no entre personas", matizó el aludido. Y ese contexto José María Pérez le pidió otro nombre a Xixón Sí Puede. No hubo respuesta. Así, y en su calidad de anfitrión de la reunión, el socialista Fernández Ardura planteó seguir con el encuentro otro día. "Es evidente que hay un elemento de discrepancia fuerte y hemos llegado a un punto de bloqueo", sentenció. El mismo que en 2015.