Se hunde el "Belén IV"a la altura de La Ñora

El Club Marítimo Astur criticaba los fallos de coordinación en el rescate de dos náufragos, dos pescadores deportivos del "Belén IV", ambos pertenecía a ese club. La lancha de Cruz Roja no había salido "por tener averiado el motor", que el accidente había ocurrido a las once de la mañana y el equipo del salvamento fue informado pero hasta las doce y media no salió ninguna lancha, "un desastre y eso que ocurrió el accidente fue al lado de la costa".