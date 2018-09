El Casino reduce en 6,18 millones su capital tras las pérdidas acumuladas

Casino Bahía de Gijón, la sociedad del grupo Díaz Carbajosa que gestiona el Casino de Asturias, ha reducido a menos de la mitad su capital social, pasando de los 12.003.200 euros que tenía previamente a los 5.816.470 actuales. Esta reducción de 6.186.730 euros de capital social se aplicó el pasado seis de septiembre, tras la acumulación de pérdidas por parte de la empresa en los últimos años.

Se trata de la primera reducción de capital en el Casino, que en 2003 había efectuado dos ampliaciones de capital sucesivas, por 2,09 y 8,70 millones de euros, respectivamente, hasta alcanzar los 12 millones de euros que tenía hasta hace unos días.

La crisis por la que atraviesa la sociedad le llevó a cerrar el pasado 19 de agosto su sala satélite de Oviedo y a aplicar ese mes un ERE con el despido para 19 trabajadores, alguno de los cuales han podido reincorporarse posteriormente al producirse vacantes en la empresa.

Dirección y sindicatos esperaban lograr una bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte del Ayuntamiento de Gijón para reincorporar a todo el personal afectado por este ERE de extinción, tal como se había firmado en el acuerdo para la regulación de empleo alcanzado por la dirección y el comité de empresa.

Esa ayuda finalmente no va a llegar desde el Ayuntamiento, después de que un informe de los técnicos municipales haya considerado que no se justifica la bonificación solicitada debido a que "no tendría el encaje legal necesario al considerarse que la actividad económica que desarrolla el casino no puede ser declarada de especial interés o utilidad municipal".

La cuota tributaria del Casino por el IAE en 2017 fue de 390.962,84 euros, de un total de 9,16 millones de euros recaudados por el Ayuntamiento. El informe de los técnicos municipales señala que "el establecimiento de dicho beneficio fiscal puede poner en peligro la suficiencia financiera de este Ayuntamiento, al ver reducidos sus recursos dada la posibilidad de poder acogerse a dicho beneficio fiscal otros sujetos pasivos que podrían beneficiarse solicitando la declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo, sociales, culturales o histórico artísticas que justifiquen tal declaración".