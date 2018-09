Rufus Wainwright, primera estrella del próximo "Gijón Sound"

El Gijón Sound de 2019 ya cuenta con un primer gran nombre en su cartel: el cantautor y compositor estadounidense Rufus Wainwright, uno de los mejores vocalistas masculinos de su generación. Este laureado artista nacido en Nueva York y criado en Monteral ha lanzado ocho álbumes de estudio, tres DVD y tres álbumes en vivo a lo largo de su carrera. También ha colaborado con artistas de la talla de Elton John, David Byrne, Mark Ronson, Joni Mitchell a Burt Bacharach. A la edad de 14 años fue nombrado el mejor músico joven de Canadá y luego recibió el Premio Juno al Mejor Álbum Alternativo. Su álbum, "Rufus Does Judy", grabado en el Carnegie Hall en 2006, fue nominado para un Grammy. En 2018, Rufus obtuvo ese galardón por su contribución al álbum "Tony Bennett Celebrates 90" en la categoría de mejor álbum vocal popular tradicional.

Además de en el pop, Wainwright ha hecho incursiones en el mundo de la música clásica. Su primera ópera, "Prima Donna", se estrenó en el Festival Internacional de Manchester en julio de 2009 y desde entonces se ha presentado en Londres, Toronto y Nueva York. En 2010, la Sinfonía de San Francisco encargó a Wainwright componer e interpretar "Cinco Sonet de Shakespeare", un ciclo de cinco movimientos de canciones que establece los "Sonetos" de Shakespeare para la orquesta y la voz. Desde entonces, han sido interpretados en todo el mundo por orquestas como las Sinfónicas de Chicago y Montreal.

En 2010, fue el primer artista en completar una residencia de cinco conciertos en el Royal Opera House Covent Garden en Londres. En septiembre de 2014, hizo su debut con los Proms de Londres en el Royal Albert Hall y actuó en el Last Night of Proms in the Park.

Otros logros recientes incluyen el estreno mundial en 2012 de "Sing Me. The Songs That Say I Love You", un concierto para la legendaria Kate McGarrigle, madre de este artista. En 2013, cantó para Billy Joel en el Kennedy Center Honors en Washington. En septiembre de 2015, la Deutsche Grammophon lanzó una grabación doble en CD de "Prima Donna" con la Orquesta Sinfónica de la BBC.

La última grabación de Rufus Wainwright, "Take All My Loves: 9 Shakespeare´s Sonnets", se estrenó el 22 de abril de 2016 en Deutsche Grammophon y fue aclamada por la crítica. Poco después, tras una década de sus célebres e icónicas actuaciones que marcaron un hito en su carrera, el cantante rindió tributo una vez más a la "gran noche en el mundo del espectáculo" con "Rufus Does Judy" en el Carnegie Hall, una recreación épica del concierto de regreso de Judy Garland a los escenarios en 1961. Su última presencia en Gijón se remonta a octubre de 2016, cuando actuó en el teatro de la Laboral, cosechando un rotundo éxito.