Tuero y Vaquero pelearán con González por liderar la lista del PSOE a la Alcaldía

Las primarias de la principal agrupación socialista de Asturias enfrentará a finales de octubre a la exconsejera de Educación Ana González Rodríguez, al director general de Deporte, José Ramón Tuero del Prado, y al presidente local de Cruz Roja, Constantino Vaquero Pastor. Los dos últimos dieron ayer la sorpresa -aunque sonaban sus nombres- formalizando sus precandidaturas a las elecciones municipales de mayo en plena crisis en el PSOE gijonés. Tuero, asegura, se presenta "libre de ataduras" y con "la única etiqueta de socialista": "Es hora de hablar del cómo y no del quién". Mientras que Vaquero se distancia de la ejecutiva de Iván Fernández Ardura, de la que es miembro y que eligió el lunes como aspirante "oficial" a González, para construir un partido "unido y fuerte". La exconsejera oficializó su intención de llegar a la Alcaldía arropada por una veintena de militantes, que le aplaudieron y vitorearon. Su objetivo es recuperar "el espíritu Gijón" de la etapa socialista.

La de ayer fue una jornada especialmente difícil para los afines al edil José Ramón García, "Monchu", que debatieron durante horas qué hacer ante su "preocupación" por la deriva del PSOE en Gijón. El posicionamiento del secretario general Iván Fernández Ardura a favor de la exconsejera Ana González -ayer evitó los focos de las cámaras- abrió grietas no sólo en el sector crítico sino en su propia ejecutiva. La negativa de la directiva local a buscar consenso en el nombre del aspirante a la Alcaldía ha ahondado en la ruptura del partido, latente desde las elecciones a la secretaría general en noviembre. Entonces Ardura, que prometió unión, se impuso a García por una diferencia mínima de 27 votos. Casi un año después, esa unión es inexistente.

La directiva de Ardura, según sus críticos, rechazó todos los aspirantes propuestos, incluido el del propio Constantino Vaquero, hoy precandidato. Los barbonistas llegaron a la reunión del lunes en la Casa del Pueblo -en la convocatoria se invitaba sólo a la militancia "identificada con el proyecto político de Pedro Sánchez, Adrián Barbón e Iván Ardura"- con la firme apuesta de Ana González. "O ponemos a alguien enfrente y profundizamos en la división, o sólo denunciamos públicamente nuestro malestar. Hagamos lo que hagamos no es bueno para el partido", aseguraron fuentes cercanas a Monchu García antes de decidir no agitar más las aguas y no presentar aspirante. No obstante, el sector crítico sigue opinando que la propuesta de González "mermaría las capacidades del PSOE en las elecciones".

Sobre ello, la filóloga ovetense consideró válidas todas las opiniones: "Éste es un partido diverso y tienen derecho a apoyar a otros". La exconsejera, ahora profesora en el Centro de Educación de Adultos de Oviedo, contestó con humor a quienes se quejan de su escasa vinculación a la ciudad: "Nací en Oviedo porque era dónde estaba mi madre; no hay más explicación". González apeló a recuperar el "espíritu Gijón" -la ciudad "dinámica, divertida, culta y ejemplar"- que había antes de la entrada de Foro al gobierno. "Quiero estar marcada por el Partido Socialista y por el feminismo. No voy a desprenderme de estos dos ropajes porque sería renunciar a mi identidad", reivindicó González, que fue suspendida como secretaria de Igualdad en la ejecutiva autonómica en aras de la neutralidad.

Uno de sus contrincantes será un socialista al que conoce bien: José Ramón Tuero. Ana González lo eligió en 2012, recién llegada a la consejería de Educación, como director general de Deporte. El que fue también edil en Gijón decidió entrar en la carrera de las primarias "después de haber meditado mucho y de haber consultado a compañeras y compañeros que no se sienten representados en el actual clima de confrontación". "Ya es hora de olvidar el debate de nombres propios y empezar a hablar de qué queremos y qué vamos a ofertar como colectivo de cara a las próximas elecciones", añadió. Su objetivo ahora es "sumar muchas manos" para "sacar a la ciudad del letargo en la que permanece desde hace siete años por la inacción de Foro".

El tercer precandidato, el abogado Constantino Vaquero fue el último en sumarse a la batalla por la Alcaldía, a tan sólo hora y media de que finalizase el plazo. El presidente local de Cruz Roja afirma que se presenta por "responsabilidad" y con la intención de luchar por un partido "unido y fuerte". Sus discrepancias con la ejecutiva de Ardura, de la que es integrante, se hicieron visibles este lunes con su ausencia en la reunión que catapultó a Ana González. Tampoco participó en el acto la exconcejala y miembro de la directiva del PSOE gijonés Dulce Gallego, que ayer respaldó a Vaquero. Los tres precandidatos tienen hasta el 6 de octubre para presentar el 5% de avales; la agrupación socialista local es la más numerosa de Asturias con cerca de 1.300 afiliados.