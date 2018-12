Ciudadanos reclama un diagnóstico de los equipamientos deportivos municipales

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha planteado la necesidad de realizar un inventario y diagnóstico de los equipamientos deportivos municipales para crear una base actualizada de información sobre estas instalaciones, así como valorar tanto su estado actual y necesidades así como su grado de utilización.

En este sentido, recordó que el Pleno Municipal a propuesta de su grupo aprobó en junio de 2016 la elaboración de un Plan de Inversiones en Infraestructuras Deportivas del que precisamente la elaboración de este diagnóstico era la primera fase, posteriormente el concejal de Deportes dijo que el mismo formaría parte del Plan Director del Deporte, pero sin embargo este diagnóstico aún no se ha efectuado.

Para Ciudadanos es necesario conocer el estado en el que se encuentran las diferentes instalaciones deportivas municipales de cara poder planificar y priorizar las actuaciones necesarias para asegurar un adecuado mantenimiento de las mismas, y también comprobar si las mismas se adaptan a las nuevas demandas y necesidades de los vecinos y evitar así su obsolescencia.

"No parecer tener mucho sentido que el Ayuntamiento se esté planteando la construcción de nuevas instalaciones deportivas mientras no está garantizando un adecuado mantenimiento de las existentes y no invierte lo suficiente en ellas para optimizarlas y modernizarlas", explicó Fernández Sarasola.

En este sentido puso como ejemplo, entre otros, los gimnasios municipales, el rocódromo de Mata Jove, la pista de patinaje de Moreda, el pabellón de Perchera-La Braña, los campos de rugby, todas ellas instalaciones ya existentes y necesitadas de unas inversiones que pasan los años y no llegan.

"Parece lógico que antes de acometer la construcción de cualquier nueva instalación deportiva se garanticen fondos suficientes para mantener en perfecto estado las ya existentes, algo que en la actualidad vemos que no está ocurriendo", concluyó.

La propuesta llega tras conocerse que el presidente del Patronato Deportivo Municipal, el forista Jesús Martínez Salvador, ha tenido que volver a retirar esta semana del orden del día de la junta rectora el Plan Director del Deporte. PSOE y Xixón Sí Puede ya anunciaban antes de la reunión que pedirían la retirada del expediente. De no conseguirlo su voto sería negativo para un documento que busca definir las prioridades del Ayuntamiento en el ámbito de la actividad física y el deporte hasta 2026.