El PP insta al Ayuntamiento de Gijón a investigar el origen del carbón en la playa de San Lorenzo

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, el edil Pablo González, presentará en el pleno municipal del próximo miércoles una proposición para que el Ayuntamiento de Gijón comprometa los recursos necesarios para averiguar el origen del carbón que periódicamente mancha la playa de San Lorenzo, así como las circunstancias que producen su aparición. En esa proposición, el PP también instará a la alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, a que comprometa a la Autoridad Portuaria de Gijón en el esclarecimiento de las causas de esos vertidos. Carmen Moriyón forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, en representación del Ayuntamiento.

Pablo González señala que ese planteamiento que trasladará al pleno municipal se debe a que "no vaya a ser que en vez del Castillo de Salas el origen sea la terminal de graneles sólidos de El Musel, que puede ser y hay personas que así lo afirman", esto es, que el origen de las manchas de carbón no está en los restos de mineral del buque hundido frente al Cerro de Santa Catalina en 1986, hace 32 años, sino en el carbón que arrastra el viento al mar en los muelles graneleros de El Musel, en especial en la terminal de graneles sólidos, Ebhisa.

González agregó que con esa propuesta "queremos trascender el Observatorio de la playa, que observa y no hace gran cosa" y que ha venido atribuyendo al Castillo de Salas el origen del carbón de la playa, que un reciente estudio del Instituto del Carbón (Incar) apunta a otros posibles orígenes. "Hay que saber el origen y saber cuando pasa por qué pasa para prevenir", abundó el edil popular.

Pablo González en el Ayuntamiento de Gijón. | Marcos León

Pablo González señala que desde el grupo municipal del PP "estuvimos repasando el expediente inicial de cuando el hundimiento del Castillo de Salas, en 1986, y de aquella se anticipaba una evolución de la aparición de vertidos en la playa que no se corresponde con lo que está ocurriendo ahora mismo", opinando al respecto que "el Castillo de Salas no puede dar para tanto, todos los años de la misma manera", dado que todos los años aparecen manchas de carbón en la playa de San Lorenzo.



Fiscalía

Para el portavoz municipal del PP es "importante no olvidar la cuestión relacionada con las responsabilidades económicas; depende de cuál sea el origen de ese carbón, se derivarán responsabilidades y por tanto indemnizaciones para este Ayuntamiento, que es el que corre con los gastos de mantener la playa en condiciones y quien representa los intereses de todos los gijoneses y la playa de San Lorenzo es un activo de la marca Gijón".

El edil vaticinó que en el caso de que no se tomen medidas en el sentido que él plantea, "lo siguiente va a ser una denuncia a la fiscalía, que hará alguien, porque lo que no puede ser es que nadie haga nada", indicando que eso no quiere decir que sea el PP quien denuncie a la fiscalía, sino que "alguien irá, quizá nosotros también".