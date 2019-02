La Federación Vecinal se moviliza ante las "dudas" sobre la firma del convenio del plan de vías de Gijón

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV) retoma la hoja de ruta de movilizaciones y convoca de nuevo la Plataforma por el Plan de Vías para el próximo lunes 25 de febrero, ante las dudas suscitadas respecto a que se vaya a firmar el convenio del plan de vías antes de que se disuelvan las Cortes generales por la convocatoria de elecciones generales.

A pesar de que el Ministerio de Fomento ha desmentido la información difundida por una agencia de noticias que sostenía que sería imposible la firma del convenio por una cuestión de plazos, el presidente de la FAV, Adrián Arias, señaló que el movimiento vecinal va a movilizarse para "demostrar nuevamente que con los compromisos con Gijón no se juega y esta ciudad no va a formar parte de un sainete electoral".

Adrián Arias fue quien brindó el micrófono al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que durante su visita a Gijón, el pasado mes de noviembre, se dirigiera a los manifestantes que se habían concentrado en la Plaza Mayor gijonesa para reclamar que se acelerara la firma del convenio del plan de vías.

La FAV insiste en la "necesidad de que el conjunto de la sociedad civil envíe un mensaje claro a Fomento en este momento, diciéndole claramente que el convenio tiene que firmarse sí o sí. Estamos hartos de los informes, la burocracia y las excusas del Ministerio. Se pudo en Santander, se pudo con otros proyectos y se va a poder con Gijón", recalca Adrián Arias.

El malestar en el movimiento vecinal es patente: "Llevan más de 10 millones de euros gastados en maquetas, informes y proyectos. ¿De verdad nos van a salir con el cuento de los informes jurídicos o informativos? Le podemos decir ya a Ábalos que vaya preparando la pluma, porque ese convenio se va a firmar si o si."

El presiente de la federación vecinal ha querido ser más claro aún: "Se lo advertimos a Fomento. O había firma o habría conflicto", agregando que si el gobierno de Pedro Sánchez opta por "la senda del conflicto", no podrán llamarse a engaños con lo que venga a continuación. "Nosotros no jugamos con ninguna calculadora electoral, nosotros no nos presentamos a ningunas elecciones, estamos donde estamos para defender a los vecinos y vecinas de Gijón", remató.