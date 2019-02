"Vox quiere confinar a las mujeres en la esfera doméstica", avisa IU

Instar a los grupos municipales a poner las cartas boca arriba en materia de igualdad antes de las elecciones. Ese es el objetivo que busca la proposición plenaria presentada ayer por Ana Castaño para ser debatida en el Pleno municipal. "Queremos escuchar la opinión de los grupos, y que sea lo más sincera posible", explicó ayer Castaño, "queremos que manifiesten su opinión clara antes de las elecciones".

Así, la edil de Izquierda Unida llama a "defender y apoyar las políticas de igualdad" dentro del Consistorio ya que, entiende "queda mucho por hacer para lograr una sociedad más libre, más justa y mejor".

Castaño se mostró de esta forma preocupada por "partidos que pretenden que retrocedamos, como Vox, que quiere volver a confinar a las mujeres en la esfera doméstica", llegando a tacharlos de "retrógrados y enemigos de las mujeres".

Por ello, quiere que los partidos volteen sus cartas. "Los partidos de la derecha apoyan a Vox y no dudaron en pactar o posar con ellos", analizó la edil de IU, "queremos que todos los partidos sean sinceros y expliciten cual va a ser su postura respecto a las mujeres de cara a posibles pactos electorales".

De este modo, la concejala se refirió de una forma más concreta a Foro, cuyo precandidato a la alcaldía, Álvaro Muñiz, ya adelantó que si fuera necesario pactaría con Vox "sin sonrojarme" para sacar adelante los presupuestos. Y, enfatizó Castaño, "sabe que Vox le va a pedir contrapartidas, porque no son hermanitas de la caridad". Y recordó que "en las pasadas elecciones Vox no se presentó en Gijón porque se veían suficientemente representados en Foro". Con todo, concluyó Castaño, "el electorado no es ingenuo, pero tiene que conocer cuáles son los planes de cada uno".