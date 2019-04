"El sistema de I+D+i se encuentra obsoleto", diagnostica Innovasturias

Ante las fugas de talento y posibles déficits en la ejecución presupuestaria para respaldar la I+D+i, la Milla del Conocimiento gijonesa aporta un modelo eficiente, a priori, en la conexión de ideas y personas, a juicio de Rubén González Hidalgo, director gerente de Gijón Impulsa, quien durante la presentación del 'Think Tank' (laboratorio de ideas) planteado para este ecosistema de innovación repasó algunas de las fortalezas y debilidades de este ámbito. Lo hizo en compañía en José Luis Suárez Sierra, vocal de Innovasturias (en su origen Club Asturiano de Innovación), uno de los agentes impulsores y dinamizadores de la innovación en el entorno de la Milla que enfoca su labor hacia la transformación socioeconómica de la región.

El laboratorio de ideas recién estrenado ha realizado un primer análisis de las tendencias y modelos innovadores en base a la metodología de dinámica de sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Y su primer diagnóstico es claro: "El sistema de I+D+i es un concepto obsoleto". Ese análisis, que sirvió en su momento para predecir la crisis del petróleo en base a un sistema de ecuaciones diferenciales que usa la fuerza de las Matemáticas, aprecia que la Milla del Conocimiento gijonesa ha entrado en un período de madurez donde cada vez es más importante conocer cómo impacta lo que se hace allí en el entorno y no tanto medir la actividad en términos cuantitativos. "Se trata de ver cómo somos de eficientes conectando ideas y personas para desarrollar proyectos de mayor impacto", remarcó Hidalgo.

El 'Think Tank' de la Milla tratará a lo largo de los próximos meses de evaluar determinadas problemáticas de las empresas y "desviaciones" del sistema que impiden establecer mejores relaciones entre los agentes que conforman este ámbito. "La innovación se escapa hoy de los circuitos formales", certificó Sierra, quien señaló que existe "un conocimiento libre" a partir de varios "fenómenos simultáneos" que se alejan de las tecnologías más clásicas. "El sistema funciona y está bien dotado, pero puede existir un comportamiento imperfecto, por ejemplo, en la gobernanza", apuntó Sierra, quien, no obstante, dejó en manos del laboratorio de ideas de la Milla las conclusiones finales. "No queremos generar debate sino hallar evidencias", explicó el director de Gijón Impulsa. "Y ver cuáles son los indicadores que oscilan", apostilló el vocal de Innovasturias en el primer diagnóstico sobre tendencias y modelos innovadores.

La directora general de Innovación y Emprendimiento, Ana Concejo, fue más optimista al señalar que la Milla del Conocimiento es uno de los nodos fundamentales de Asturias para el desarrollo de la I+D+i y aludió al respaldo realizado a 123 proyectos de emprendimiento, auspiciados junto a Gijón Impulsa a lo largo de la legislatura para que el valor de la innovación creciera y fructuficara en el municipio. "Para nosotros es un intangible fundamental", precisó antes de enumerar que en los próximos tres años, los grupos de la Escuela Politécnica de Gijón recibirán un total de 10 millones de euros para proyectos de investigación.

El acto también sirvió para realizar la entrega de premios al socio innovador en las categorías pyme y gran empresa, que correspondieron a Atox Sistemas de Almacenaje y a la Autoridad Portuaria de Gijón, por su sistema de información geográfica. Para Luis Buznego, presidente de Innovasturias, la prioridad en esta etapa es superar el modelo de apoyo económico a tecnologías maduras y avanzar hacia un modelo que verdaderamente logre la transformación del sistema productivo. "Asistimos a un cambio tecnológico a una tremenda velocidad en el que solo sobrevive el que mejor se adapta", aseveró. Idéntica apuesta planteó el delegado del Rector, Xabiel García Pañeda, quien expuso que ante el riesgo de innovar conviene no desmoralizarse, pues "se trata de la única salida". La transición energética y el problema demográfico abocan a Asturias hacia una nueva reconversión industrial, planteó Buznego, quien demandó una "apuesta decidida" por la investigación y la innovación ante los desafíos más inmediatos.