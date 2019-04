Del Fueyo acusa a los ultras de las pintadas contra él en el colegio Jovellanos

Mario Suárez del Fueyo, concejal de Xixón Sí Puede y secretario general de Podemos Xixón, achacó al colectivo ultra vinculado al mundo del fútbol las pintadas realizadas sobre los muros del edificio histórico del colegio Jovellanos en las que se le tildaba de sectario y de adoctrinar a los alumnos. Del Fueyo se jubiló hace dos años como director y docente de ese centro educativo.

"Pruebas no tengo pero no hay que ser Einstein para ver que hay una relación causa-efecto", explicaba el político al relacionar esas pintadas -de las que le informó el colegio a primera hora de la mañana- con su participación hace unos días como miembro del Observatorio contra la Violencia en la presentación de un informe sobre los Ultra Boys titulado "violencia y neonazismo en Gijón". Del Fueyo entiende que las pintadas son un intento más de amedrentar a quienes denuncian a esos violentos "y de que no abramos la boca, en mi caso va a ser díficil". Del Fueyo recibió el apoyo público del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón.

Coche del líder de la CSI

Por otra parte, Ignacio Fuster, secretario general de la CSI, denunció ante la Policía Nacional un nuevo acto vandálico, el quinto, sufrido por su coche. El vehículo estaba estacionado y cerrado en la parte trasera de Vauste, a cuyo conflicto laboral vincula el sindicalista el acto vandálico.