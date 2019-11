Música para poner en un altar

"The Golden Gate Quartet".

"The Golden Gate Quartet".

Algunos de los coros de góspel más renombrados del panorama internacional se darán cita en Gijón del 13 al 15 de diciembre, en uno de los clásico de la Navidad gijonesa. La primera actuación correrá a cargo, el vienes 13, en la apertura del festival, de "The Campbell Brothers", que presentará su espectáculo "Sacred Steel", música de góspel con guitarras de pedal y voces, basada en el repertorio de las iglesias pentecostales.

El plato fuerte llegará el sábado 14, sobre el escenario, como todas las actuaciones previstas, del teatro Jovellanos. Será el turno de unas de las formaciones que ya son leyenda del góspel, " The Golden Gate Quartet". Se trata de un grupo que se remonta a los años 30 del siglo pasado, cuando Eddie Griffin, un barbero con una extraordinaria voz de tenor, decidió formar un cuarteto de góspel en el estilo jubilee, que es lo que proliferaba entonces en las iglesias y en las barberías de Virginia. "The Golden Gate Quartet" está dirigido en la actualidad por el barítono Paul Brembly. 85 años después de su fundación.

El domingo 15 se subirá al escenario del coliseo gijonés "The Mississippi Mass Choir", fundado en 1988 y ya votado ese mismo año Coro del Año y Mejor Nuevo Artista del Año en la Reunión Anual James Cleveland de New Orleans. Esta formación coral ha ganado varios premios por sus contribuciones a la música góspel, como el Grammy al Mejor Coro de Góspel en 1997 . Sus cinco discos han llegado al número uno de la lista de música Góspel de Billboard. En el 2000 fueron incluidos en el Mississippi Hall of Fame.

Todos los recitales de esta nueva edición del festival de góspel comenzarán a las 20.30 horas, con precios entre 20 y 30 euros.