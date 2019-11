Los 37 bebés de Paco Abril

Bebés que hablan a los adultos para explicarles su visión del mundo. Es la novedosa apuesta del escritor Paco Abril (Teruel, 1947) en su último libro: "Reflexiones de bebés anónimos". Un trabajo compuesto por una colección de artículos publicados en LA NUEVA ESPAÑA en los que los infantes han sido los protagonistas de todo un tratado por la infancia.

A lo largo de las páginas del libro el lector puede encontrar reflexiones -todas ellas de ficción- como las de María, de 21 meses, que deja claro que "las personas mayores, como nosotros todavía no hablamos ni parecemos interesarnos por vuestras cosas, creéis que somos seres que no nos hacemos preguntas, que no nos importa nada del entorno que no rodea", y por ello "pretendemos que se nos conozca".

Es la singular fórmula de Abril para acercar el universo infantil al de los adultos, y así, los bebés van explicando a los mayores que los objetos tienen muchos nombres, y no sólo el "no" que se les ordena cuando tratan de cogerlos para investigar. O el miedo al canibalismo cuando la vecina les llena de besos, el placer de la lectura chupando un libro, el amor por los trapitos en lugar de los juguetes costosos o los estereotipos sobre los niños según van vestidos de azul o rosa.

Y así, hasta 37 reflexiones en forma de microcuentos, relatados desde la óptica de los más pequeños, para dar también un toque de atención a los mayores sobre un universo que, muchas veces, pasa desapercibido. Especialmente cuando, como narra imaginariamente el pequeño Gabriel, de 10 meses, el móvil se adueña de mamá y rompe el vínculo que tenía con su pequeñín. "Todo cambió cuando llegó el acaparalotodo, ése del que ella estaba y está pendiente siempre".

Toda una lección para todas las edades que se presenta mañana viernes, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio. Acompañarán a Paco Abril, Francisco García, director de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, y Marino Pérez Álvarez, autor del prólogo y catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo.

Paco Abril lleva más de 40 años dedicado al mundo de la literatura infantil, escribiendo y contando cuentos a los niños, abriéndoles los ojos al mundo de la lectura y animándolos a escribir a su vez. De su amplia carrera como autor destacan cuentos como "La niña de la nube", "El espejo de los monstruos", "Los colores que se aman" o "La pregunta del cuco".