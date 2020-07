La bronca entre PSOE y Foro marca ya la investigación sobre el pozo de tormentas

Cuatro concejales del PSOE -incluida Marina Pineda como presidenta- dos de Ciudadanos, y uno por, respectivamente, Foro, el PP, Podemos, Vox e IU constituyeron ayer la comisión que investigará las modificaciones sufridas por el contrato del pozo de tormentas de Hermanos Castro, licitado desde la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Esta obra, con un historial de actuaciones fallidas que se remonta a 2011, se adjudicó en la licitación actual a Acciona a finales de 2018 por 7,3 millones y un plazo de 22 meses. A día de hoy suma dos modificaciones que han disparado su coste a 11 millones e incrementado once meses el plazo de obra. La última subida, de 2,5 millones, fue necesaria para cambiar el sistema de ejecución del pozo por lo problemas de seguridad para las viviendas del entorno que suponía. La anterior comisión investigadora en el Ayuntamiento de Gijón fue la desarrollada en el anterior mandato vinculada al "caso Enredadera" de corrupción en contratos públicos de toda España.

La primera reunión sirvió para concretar que la próxima será el 9 de septiembre. Hasta el día 4 hay tiempo para solicitar todo tipo de documentación y empezar a plantear que personas quieren los grupos que comparezcan ante esa comisión. La normativa sólo obliga al personal municipal y los concejales en activo. Para quienes no tengan ese vínculo la presencia ante la comisión es voluntaria. Eso deja en el aire la participación, si así se solicita, de los responsables de la EMA durante los gobiernos de Foro. Fernando Couto, Esteban Aparicio y Ana Braña ya no están en el Ayuntamiento.

El enfrentamiento entre PSOE y Foro sobre el grado de responsabilidad de cada gobierno en la gestión del contrato marca ya la comisión. "¿Qué espero de la comisión? Saber la verdad de la historia de esta contratación y porque (por el gobierno socialista) tuvimos que tomar una medida tan importante como un segundo modificado. Saber, sobre todo, cómo es posible que el anterior gobierno supiera que había problemas en la propuesta de construcción y no les hubiera parecido que había que arreglarlo desde el principio", sentenció la Alcaldesa.

Menos contundente que Ana González fue Marina Pineda que, como presidenta, considera que el objetivo es "clarificar todas las actuaciones que se llevaron a cabo en torno a esta obra y en su caso las posibles responsabilidades". El PSOE aún no tiene concretadas las comparecencias que va a pedir. Uno de sus representantes en la comisión es Olmo Ron, el actual presidente de la EMA, y muy posiblemente uno de los nombres que esté en la lista de comparecientes que soliciten todos los grupos políticos.

A esa pugna política no fue ajeno el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, al asegurar que "queremos que se obtengan conclusiones para que no vuelvan a producirse sobrecostes como los habituales del PSOE gijonés". "E identificar si en esta obra hubo alguna actuación que nos abocara a esta situación y no haber agotado todas las vías que permitieran evitarla", dijo. No tiene Foro problemas en que sus anteriores ediles comparezcan porque "tenemos interés en que lo hagan todos aquellos que han tenido responsabilidades en la gestión sobre la obra de este pozo en todas sus etapas, así como los que la tuvieron en la gestión de la única otra infraestructura de este tipo que se encuentra en funcionamiento en Gijón".

Mucho menos beligerante es la actitud de Ciudadanos. José Carlos Fernández Sarasola, que en su doble condición de consejero de la EMA y concejal fue uno de los impulsores de la comisión de investigación, asegura que "no se trata de buscar culpables sino soluciones. Ver que ha pasado realmente para aprender de los errores y evitar nuevos problemas de sobrecostes y plazos enormes".

Alberto López-Asenjo, portavoz del PP , pidió que "la documentación completa salga a la luz y comparezcan gerentes, otros funcionarios y todas las personas de relevancia en el caso" como fórmula para alcanzar toda la transparencia sobre un caso marcado por "la falta de información y el incumplimiento de los plazos".

Podemos y Vox esperarán a ver la documentación con detalle antes de pedir comparecencias. "Hasta que no veamos algo de la documentación no nos plantearemos qué comparecencias pedir. Pero estamos interesados en visitar la obra", explica Laura Hurlé de Vox. Sistema de trabajo que también seguirá Podemos para quien la comisión, en explicaciones de Juan Chaves, "debe intentar resolver problemas que vienen del anterior equipo de gobierno y han continuado con éste. Y si hay responsabilidades que las asuma quien corresponda".