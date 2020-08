El Festival Aéreo es "un atractivo del verano", responde el PSOE a IU

"El atractivo del Festival Aéreo de Gijón son los aviones". Es la respuesta que ayer dio el secretario general del PSOE de Gijón, Iván Fernández Ardura, a Izquierda Unida, socio de su partido en el gobierno local y que criticó la presencia militar en el certamen por "constituir propaganda belicista". La formación que dirige Faustino Sabio afirmó que la programación que ha anunciado la sociedad municipal Divertia para el festival del año que viene, que se denominará "Fiesta del Cielo", contraviene el acuerdo de coalición entre ambas partes.

Fernández Ardura dijo que no teme por la fortaleza del acuerdo entre el PSOE y Izquierda Unida. "Cuando pactamos, sabíamos en los puntos en los que coincidíamos y en los que no. Esto no es algo nuevo, el acuerdo el sólido", puntualizó. "Es normal que cada formación tenga sus posturas. A todo se le puede dar vueltas, pero la parte más atractiva del festival son los aviones", añadió el líder socialista. "El nuevo formato del certamen gustará a la ciudad", remató.

Izquierda Unida también cargó contra el Festival Aéreo, que este año no se celebra por la pandemia de coronavirus, por su coste. "No se trata de cambiar de nombre o de programar más actividades. Si se mantiene el carácter militar del festival ante lo que estamos es ante adornos que no cambian lo fundamental", dijo hace dos días el coordinador de la coalición, Faustino Sabio. Fernández Ardura restó ayer también importancia al coste económico de la cita. "Es uno de los atractivos del verano gijonés. Estamos hablando de un espectáculo que tiene mucha presencia y que tiene una muy buena acogida en la ciudad. Tiene sentido que queramos mantenerlo", prosiguió el secretario general de los socialistas gijoneses. "Todo se puede mirar y a todo se le puede dar alguna vuelta, eso está claro", remató.