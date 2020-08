Detenido por amenazar con un cuchillo a un hombre que le habría recriminado ir sin mascarilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Gijón de 48 años de edad por amenazar a otro con un cuchillo porque éste le había recriminado que se acercara a él sin llevar puesta la mascarilla.

La intervención policial tuvo lugar el día 2 de agosto a las 22.40 horas cuando una persona alertó a los agentes de la presencia de un hombre armado con un cuchillo que estaba amenazando y persiguiendo a otro en el barrio de Tremañes. Los policías localizaron a la víctima, un vecino del barrio de 50 años, que se había refugiado en su domicilio para evitar ser agredido.

El amenazado contó que minutos antes se había encontrado con un amigo del trabajo en la terraza de un bar y cuando fue a saludarlo, otro cliente que no conocía pero que estaba hablando con su compañero, se aproximó a ellos. Esta persona no llevaba puesta la mascarilla por lo que le instó a que se la pusiera antes de acercarse. Esta llamada de atención en público no le gustó y en lugar de alejarse del lugar, sacó un cuchillo de cocina que llevaba oculto entre sus ropas y le amenazó varias veces con él, esgrimiéndolo contra su cuerpo. Ante el temor de resultar herido, se vio obligado a marcharse a la carrera y refugiarse en su vivienda.

Los agentes recabaron testimonios a los presentes que corroboraron los hechos denunciados e indicaron el lugar en el que el agresor había guardado el cuchillo. Una vez intervenida y asegurada el arma empleada, los policías localizaron al autor y lo trasladaron a dependencias policiales como presunto autor de un delito de amenazas. El detenido, de 48 años de edad tenía un amplio historial delictivo por lesiones y malos tratos.