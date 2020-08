La bronca del "te lo dije"

Gijón vivió ayer un controvertido Día de la Juventud. La conmemoración internacional coincidió con la polémica sobre la nueva campaña municipal de concienciación sobre el covid-19 destinada, en especial, a los más jóvenes. Una campaña que bajo el lema común de "Te lo dije" envía mensajes como "Ahora es tarde. No me vengas llorando", "Te crees muy listo. Será demasiado tarde" o "No hagas que te lo repita. No habrá próxima vez" al tiempo que se recuerda la necesidad de usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia de seguridad.

Algunas entidades juveniles y partidos de la oposición mostraron su rechazo a una propuesta que, consideran, utiliza un tono amenazante, autoritario y paternalista, culpabiliza a los jóvenes de los últimos brotes de la enfermedad y se ha hecho sin la participación de los jóvenes. Álvaro Granda Cañedo, presidente de Conseyu de Mocedá de Asturias, utilizó las mismas redes sociales que son el soporte básico de esta campaña para tildarla de "adultocentrista, autoritaria, infantilizadora y faltosa" y preguntarse en voz alta "si a los familiares de los próximos muertos y muertas por covid también se les iba a decir "os lo dijimos". Es una campaña absolutamente equivocada. La concienciación se hace desde el mensaje en positivo".

Héctor Colunga, de Mar de Niebla, considera la campaña "desafortunada porque se señala con demasiado ímpetu a la gente joven como culpable de los rebrotes y eso es un grandísimo error, los riesgos están en muchos sitios". Colunga no cree que "el tono de riña y moralina sea lo más idóneo. La campaña debería tener un tono positivo enfocándose a lo que se está haciendo bien" y entiende que debería haber venido acompañada de una mayor participación social.

"Es una campaña amenazante. Ese tú tienes la culpa, no te enteras de nada ... no es la realidad. Los jóvenes somos conscientes, sabemos las normas y tenemos empatía con lo que pasa en nuestro entorno y también con lo que pasa a otros grupos de edad", asegura Alba de Miguel, de Abierto hasta el amanecer. Para Aridane Cuevas, presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón, lo importante es que, al margen del acierto de los enfoques, la campaña del Ayuntamiento comparte el objetivo de prevenir la propagación del virus entre los jóvenes y reforzar las conductas de seguridad "igual que la que nosotros hemos puesto en marcha con el Ayuntamiento". Una campaña que se promocionó en redes con el hastag "MascarillaEnElFocicu". "Ni de lejos la intención de los jóvenes es contagiar", explica Cuevas.

Dentro de la Casa Consistorial las críticas más duras llegaron desde Podemos y Ciudadanos. Juan Chaves, edil de la formación morada, denuncia que la campaña "no tiene ni pies ni cabeza. Durante la pandemia nos hemos olvidado de la juventud y ahora les culpabilizamos de los rebrotes", la tilda de "indigna para Xixón" y asegura que "ese tono más de reprimenda que de pedagogía es impropio". "Sin paños calientes: no se nos ocurre una forma peor para llegar a los jóvenes que con esta campaña. "Te lo dije", y todas las frases que acompañan son coletillas que todos odiamos, mil veces oídas en casa y en la escuela, y que por tanto van a surtir el mismo efecto: pereza, hastío, la nada", explica Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos, que invita ya "encarecidamente" al Ayuntamiento a retirar una campaña que "desde un punto de vista psicológico es un patinazo en toda regla".

Desde Foro, cuyo portavoz Jesús Martínez Salvador había planteado una "campaña de impacto duro dirigida a los jóvenes" al estilo de las de la DGT, se agradece al gobierno "que haya atendido nuestra petición pero lamentamos que se haya dejado fuera a los protagonistas: los jóvenes". PP y Vox hacen una reflexión más general. "Vemos muy importante prevenir y concienciar a la población, siendo imprescindible contar con la implicación de los jóvenes para evitar situaciones de riesgo, explica Ángela Pumariega. Eladio de la Concha critica que " se señale como focos de infección, las reuniones familiares o las fiestas de los jóvenes como si no hubiera contagio alguno en otro tipo de actividades, no debiendo buscarse, en ningún caso, culpables por grupos de edades".