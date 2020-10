Aún no hay convocatoria oficial para que se constituya el grupo de trabajo que debe marcar las líneas maestras del futuro del Muro pero el proceso ya está en marcha. La arquitecta Bárbara García Ovies, la experta elegida por el Colegio de Arquitectos de Asturias para presidir esa comisión, ha iniciado una ronda de contactos informales con sus integrantes para pulsar los temas que se quieren tratar en la mesa y las propuestas que consideran necesario llevar a la discusión general; al tiempo que presentarles la metodología de trabajo que pretende aplicar.

La intención de la mayor parte de los componentes del grupo de trabajo es que el debate sea de fondo y no se limite a decidir si mantener o no la polémica peatonalización que se ha hecho efectiva desde el Ayuntamiento en el Muro a lo largo de este verano. La idea compartida es que las decisiones sobre la movilidad en esa zona concreta de la ciudad, por muy simbólica y emblemática que sea para Gijón, no se desgajen de una visión más global de la movilidad en los barrios del entorno y en toda la ciudad. Que sirva para hacer una reflexión sobre las necesidades de los peatones y ciclistas pero también de la circulación rodada, con especial atención al transporte público. Y que no se desaproveche la ocasión para plantear iniciativas que puedan dinamizar el gran paseo marítimo de Gijón desde un punto de vista de la actividad social y económica.

Algunos de esas reuniones que ha ido convocando García Ovies han sido presenciales, con cita en la sede que el Colegio tiene cerca de la plaza Mayor, y otras por vía telefónica. Todas se han planteado como una primera toma de contacto. Si todo sale según las previsiones iniciales –en el aire por las limitaciones que impone la virulencia de segunda ola del coronavirus– a mediados del próximo mes podría empezarse con el proceso más formal. Todo siguiendo las directrices del Consejo Social de la ciudad, el órgano que decidió poner en marcha este grupo de trabajo y al que tienen que presentar sus conclusiones.

17 voces de la ciudad

Fue el Consejo Social, en respuesta a una iniciativa de la Alcaldesa, Ana González, quien a principios de este mes decidió fijar en 17 los miembros de este colectivo, dando reflejo en él a los grupos políticos de la Corporación, los sindicatos, las entidades vecinales y otras entidades sociales y empresariales. Cada colectivo eligió a su representante empezando por el Colegio de Arquitectos al que se dio la presidencia. El listado de componentes incluye a Miguel Ángel González-Posada, (Federación rural “Les Caseríes”), Manuel Cañete (FAV), Arantza Fernández Páramo (Foro de la Movilidad), Pedro Roldán (CCOO), Manuel Antonio Fernández (UGT), Carmen Delgado (Consejo sectorial de Medio Ambiente), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes), Javier Martínez (Otea), Marina Pineda (gobierno municipal de Gijón), Olmo Ron (PSOE), José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos), Jesús Martínez Salvador (Foro). Laura Tuero (Podemos), Alberto López-Asenjo (PP), Eladio de la Concha (Vox) y Aurelio Marín, que es además el concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento.