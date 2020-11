Los Juzgados gijoneses estrenarán la próxima semana sus primeras audiencias previas mediante videoconferencia. El plan, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, busca paliar el colapso provocado durante el parón de la pandemia y agilizar citaciones menos complejas. Los profesionales calculan que el nuevo sistema ahorrará cada mes cerca de medio centenar de reuniones presenciales. Hay dos Juzgados de la ciudad adscritos a este programa, el Mercantil y el número 4 de Primera Instancia. Solo este último prevé celebrar unas ocho audiencias previas de forma online cada semana. La primera está convocada para el viernes 27 de noviembre. Esta alternativa telemática es, no obstante, opcional. Bastará con que un abogado se oponga para que el juez autorice celebrar la reunión en el Palacio de la Justicia de forma presencial. “La idea es que esto venga para quedarse”, opinan desde los Juzgados.

Estas audiencias previas telemáticas forman parte de un plan piloto que cuenta con la participación de los dos Juzgados gijoneses citados, otros dos ovetenses y un quinto de Avilés. Ya hay reuniones convocadas para los próximos dos meses y, en caso de que se compruebe que esta vía online se desarrolla sin problemas, será necesario redactar un protocolo que las regule y una modificación legislativa que las ampare dentro de las normas del procedimiento civil. “Lo normal sería que se consolidase y se extendiese a más procedimientos. Sería un avance importante para que las salas físicas quedasen reservadas para asuntos en los que tengan que intervenir testigos o peritos”, dice el juez decano, Luis Roda.

No está previsto que la logística dé problemas. Las dos herramientas a implantar son el correo electrónico y la plataforma “Teams” de Microsoft, una aplicación ya empleada en docencia y otras administraciones públicas. El objetivo es que las audiencias previas y todo el trámite burocrático previo puedan simplificarse a su mínima expresión. Los letrados remitirán al juez por correo las aportaciones que consideren y se las enviarán después a las partes una vez que el magistrado dé o no su visto bueno. “Ni siquiera habría que imprimir nada. Es un poco la misma línea que la del proyecto de digitalizar los expedientes. Hay tareas que pueden ser más ágiles”, explica Roda. En cuanto a la plataforma “Teams”, funciona como una “sala virtual”: las partes implicadas recibirán un enlace secreto para conectarse a la hora prevista y los números de contacto de sus compañeros ante cualquier incidencia. Cada cita se grabará en vídeo y se volcará al procedimiento de la causa.

A juicio de Roda, que este proyecto piloto salga adelante ayudará también a facilitar a la conciliación de jueces y abogados y a no tener que demorar citaciones por cuestión de horarios. “Yo podría hacer audiencias previas telemáticas los martes y jueves, pero no presenciales, porque la sala la tiene reservada otro Juzgado. También ayudará a abogados que a veces tienen que reprogramar citas por no poder desplazarse”, ahonda el magistrado.

Por su parte, Benigno Villarejo, decano del Colegio de Abogados de Gijón, comenta que el plan se adscribe a una nueva normativa legal que se impulsó durante la pandemia y que recomienda el uso preferente de alternativas telemáticas en el sistema judicial. Destaca, como Roda, la ventaja que supondrá este programa de cara a no tener que depender de la disposición de salas para programar citas y porque, en caso de retrasos, desde sus despachos los abogados pueden seguir con otras tareas sin demorar su jornada. Aclara, eso sí, que lo previsto es que el programa se alargue hasta junio del año que viene, aunque podría valorarse su permanencia. “El pasado martes 17 hicimos una sesión formativa práctica en el Colegio y ya hay audiencias previstas para esta misma semana”, señala el decano.