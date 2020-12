Los cinco del encierro de San Pedro seguirán instalados en la parroquia mayor gijonesa sin fecha de salida. Las últimas medidas anunciadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, respecto a la reapertura de la hostelería, no son suficientes para la plataforma Asturias Suma, la que impulsa el encierro, al entender que no son suficientes para garantizar un futuro para el sector. Así lo explican en un comunicado, en el que apuntan que "los datos no avalan nuestro cierre ni nuestra demonización". "Creemos que el Principado está intentando ponernos en el membrete de elegir entre no abrir y abrir con restricciones que evitarían la posibilidad de ser rentables para intentar evitar afrontar la realidad", reza el texto.

"Ni aceptamos continuar cerrados, admitiendo sin hacer casos a los datos, que somos culpables, ni aceptamos abrir con restricciones incoherentes a esos datos anteriormente citados", prosigue el comunicado de la plataforma hostelera. "No aceptamos ser la cabeza de turco de un Gobierno a la deriva en la segunda ola, que, por no reconocer sus errores, pretende chantajearnos entre aceptar la opción mala o la peor". Por ello, los responsables del colectivo exigen una reunión inmediata con el Gobierno regional para "poner en común entre otros tantos, los datos citados, y poder por fin diseñar una desescalada coherente tanto con los datos pandémicos y los datos antes citados y poder por fin diseñar una desescalada coherente con los datos pandémicos y económicos", zanjan. "Se aboca a nuestras empresas, trabajadores y familias a la ruina, en muchos casos, para toda la vida".