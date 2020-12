No una sino dos veces tuvieron ocasión los tres partidos de la izquierda de la actual Corporación gijonesa –PSOE, Podemos e IU– de hacer efectiva su mayoría para tumbar iniciativas de la derecha tendentes a forzar un posicionamiento del Pleno de Gijón contra la nueva ley educativa, la conocida como ley Celaá, que hace unos días sacó a miles de manifestantes a las calles de la ciudad y que ayer mismo congregaba a varias personas en la Plaza Mayor. Ni salió adelante la iniciativa que firmaba Alberto López-Asenjo por el PP. Ni la rubricada por Eladio de la Concha desde Vox. Ambas apoyadas por Foro y Ciudadanos.

López-Asenjo reivindicó ante esa ley la necesidad de salvaguarda el principio de libertad y defendió que “lo mejor no es el igualitarismo sino desarrollar los principios de mérito, capacidad y esfuerzo. Hay que estar a favor de la igualdad de oportunidades, no de resultados”. De libertad, las de las familias para elegir el centro donde se eduquen sus hijos y en qué valores, también habló De la Concha en la presentación de su iniciativa. “Esta ley es poco respetuosa con los valores morales de la familia; además de no garantizar la educación concertada, ni los centros especiales, ni la igualdad de los españoles en sus derechos lingüísticos”, explicó. Ambos acusan a la izquierda de imponer con esta ley sus planteamientos ideológicos.

Desde Foro, Pelayo Barcia, pidió desmitificar la educación concertada “que ni es más cara, ni cobra a las familias, ni elige a sus alumnos... Vamos a dejarnos todos de rollos ideológicos y vamos a hacer cosas prácticas”. Para Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos, uno de los problemas de la “ley Celaá es que se ha hecho a espaldas de las comunidades educativas” y con “consensos políticos más de cantidad que de calidad democrática” por el apoyo en el Congreso de los partidos nacionalistas.

“Esto es la proposición fake. Ni suprime libertades, ni elimina el castellano, ni cierra los centros especiales, ni suprimir la religión; lo que acaba es con la financiación pública a centros que separar por sexos”, sentenció Aurelio Martín desde IU. Desde Podemos-Equo Laura Tuero achacó al centro derecha defender “un modelo de negocio que no de educación. Los padres pueden elegir sin problemas, lo que no está es el gobierno obligado a financiar esa elección”. Alberto Ferrao, concejal socialista de Educación, puso énfasis en defender que la nueva ley “garantiza la libertad de elección para todos” y tiene un mayor apoyo político que la anterior ley del PP”.

La educación fue tema central en un pleno, el último ordinario del año, donde no salió adelante ninguna de las proposiciones presentadas por la oposición. Incluida la del forista Pelayo Barcia pidiendo que el Ayuntamiento elaborara un diagnóstico para analizar las razones por las que las familias eligen los centros concertados para poder aplicar sus conclusiones la mejora de la red público. Barcia consiguió que al no de la izquierda se sumara Ciudadanos. “Su proposición es como mínimo desconcertante y parte de premisas e indicadores sesgados”, le reprochó Ana Isabel Menéndez desde la formación naranja.

Adicción al juego online

Más allá de las proposiciones, un ruego aceptado a Rufino Fernández, concejal de Podemos-Equo, sirvió ayer en el Pleno para que la concejala de Bienestar Social y Derechos, la socialista Natalia González, comprometiese la acción municipal tanto en campañas que tienen como objetivo prevenir adicciones al juego online, sobre todo entre los más jóvenes, como en cambios legislativos que favorezcan alejar las casas de apuestas de los centros educativos. “Compartimos la preocupación y por eso aceptamos el ruego” dijo González aunque matizando una de las propuestas. El Ayuntamiento considera más oportuno pedir al Principado que incluya Gijón en un estudio a nivel autonómico sobre las incidencias del juego y las apuestas deportivas que hacer un informe específico para la ciudad. No será lo único que pida al Principado, también le instará a elevar de 100 a 500 metros la distancia mínima que se exige entre un local de apuesta y un centro educativo o de formación de menores.

En cuanto a proyectos en el campo de la prevención centrados en esa tipología de adicciones el Ayuntamiento, según explicó González, tiene en marcha iniciativas con Mar de Niebla y con el Conseyu de Mocedá dentro del plan “Apuesta por ti”. También se reforzará esa línea de trabajo en las labores de intermediación que se hacen con las familias y en el programa “Educando en salud” que se trabaja desde la red de bibliotecas de la ciudad.

Los portavoces de los siete grupos de la Corporación volvieron a verse ayer las caras en el salón de Plenos al recuperarse el sistema semipresencial (en la imagen). Un sistema con limitación de personas en la sala por lo que que algunas de esos portavoces tuvo que salir para poder dejar entrar a un compañero cuando le tocaba intervenir en un punto concreto. Así se garantizó la seguridad y con un “arreglo” para tener abiertas las ventanas se garantizó la ventilación y que todos los ediles pasaran frío.