Marín mantiene el pulso con Mallada y rechaza dimitir “forzado” del PP de Gijón

En unas declaraciones meditadas y medidas, Mariano Marín señaló que fue “elegido presidente del PP de Gijón en un congreso democrático y legítimo, con los votos libres, iguales y directos de los afiliados del PP, y me gustaría que mi sustitución se produjera por el mismo mecanismo democrático, no por dimisiones forzadas ni por sustituciones a dedo”, una alusión directa esta última a la tensa reunión que mantuvieron en la sede regional del PP Marín, Mallada y el secretario general del partido en Asturias, Álvaro Queipo, en el que Teresa Mallada exigió al dirigente gijonés que dimitiera.

Tras su referencia al rechazo a “dimisiones forzadas”, Marín recordó que “he sido también Delegado del Gobierno, una etapa de la que me siento orgulloso y en la que creé un equipo que funcionó a la perfección, representando a un gobierno del Partido Popular como fue el de Mariano Rajoy, a quien estoy agradecido por permitirme trabajar junto a él y darme la oportunidad de ser reconocido por los distintos estamentos asturianos”.

El presidente de los populares gijoneses sólo hizo una alusión explícita a la presidenta regional, Teresa Mallada, para señalar que hace suyas tres frases “que varias veces le he escuchado: ‘El PP es de sus afiliados’, ‘de lo único que tenemos que hablar es de los asturianos, de sus necesidades, de las soluciones que nosotros aportamos’, ‘lo que tenemos que trasladar a los asturianos es que el Partido Popular está muy vivo, que estamos dispuestos a liderar de nuevo a esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos’”.

Mariano Marín también contestó a quienes le acusan de tener paralizado el partido. En ese sentido, asegura que no comprende las críticas que recibe por la gestión que está efectuando “cuando me estoy comportando lealmente y mi predisposición al trabajo en beneficio de Gijón y el PP es total y absoluta”, al igual que la coordinación y comunicación que mantiene tanto con la dirección regional como con la nacional del Partido Popular, mostrando “tristeza y vergüenza” conque se aireen “supuestos líos internos” en un momento en el que hay 500 contagios diarios por coronavirus en Asturias y 1.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Desde la nueva dirección regional del partido se marcaron pautas para tratar de reactivar el partido en Gijón tras meses de parálisis, unas directrices que consideran que Marín no ha atendido.

Frente a ello, el dirigente local aseguró que “en el PP de Gijón nunca hemos estado de brazos cruzados, se ha trabajado mucho y bien estos últimos años”. “Efectivamente, he recibido instrucciones en las que estoy trabajando para, a partir de las tareas bien hechas que ya veníamos realizando hasta ahora, tratar de sumar y mejorar el funcionamiento del partido: ampliación del horario de apertura de la sede, creación de nuevas comisiones de trabajo, profundizar en la coordinación con el grupo municipal, mayor frecuencia en la convocatoria de juntas locales y comités de dirección, reuniones sectoriales, activación de redes sociales... Todo ello con las lógicas limitaciones presenciales y de actividad que está imponiéndonos a todos la pandemia del covid-19 y el desempeño de mi profesión de abogado. Recuerdo que no soy un profesional de la política, que vivo de mi trabajo como letrado y que no percibo remuneración alguna por parte del Partido Popular”, añade.

Entre los argumentos de Marín también está que la labor del PP de Gijón “sufre limitaciones muy importantes debido al drástico recorte de recursos económicos y humanos que hemos sufrido, al dejar de percibir la mayor parte de la asignación que procedía del grupo municipal”, contando con los fondos justos para pagar la renta de la sede, y opinando que “no parece justo ni sensato exigir que se trabaje más, cuando al mismo tiempo no se nos proporcionan los medios necesarios” ya que “se está trabajando todo lo que humanamente podemos, pero en medio de enormes restricciones económicas”.

Reunión con Ana Beltrán

El presidente local del PP desvela que ha mantenido reuniones con la dirección nacional del partido, algo corroborado por otras fuentes, quienes señalan que mantuvo un encuentro en Madrid con la vicesecretaria general del PP, Ana Beltrán, el pasado mes de diciembre, para hablar sobre la situación del PP de Gijón.

“Mi interlocución con la dirección nacional es permanente”, apunta Marín, al tiempo que señala que también ha acudido a todos los encuentros formales o informales a los que ha sido convocado por la dirección regional.

Apunta también que “me siento con capacidad y ganas de trabajar por Gijón y por el Partido Popular de mi ciudad en perfecta sintonía con las direcciones regional y nacional. Soy un hombre de diálogo y acuerdos y estoy a su entera disposición para aplicar las políticas y programas del PP y para cumplir las directrices que emanen de la Presidencia regional”.

Marín ha convocado una reunión de la Junta Local del PP de Gijón para el próximo jueves en la que propondrá nombramientos. Esa reunión tendrá lugar un día antes de las que tendrán consecutivamente el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Asturias.