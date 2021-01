Germán Fernández: “Había más gente, cuatro conmigo no pueden”

Germán Fernández, que intenta llevar una vida normal, acude a un centro de día e intenta realizar una vida independiente, pero es imposible. “Él te lo pide, quiere ser independiente pero no puede. Germán ahora es feliz, hay muchas cosas de las que no se acuerda, pero es feliz”, describe Yolanda Fernández. Su hijo trabajaba en una conocida sidrería de Poniente, tenía su piso donde vivía de forma independiente y “todos éramos felices”. La madrugada de la agresión todo cambió y, según el informe forense, Germán Fernández ya no está para vivir de manera independiente. “Solo quiero que ellos cumplan la pena, porque lo que le pasó a Germán le puede pasar a cualquiera”, reflexiona Yolanda Fernández.

El joven gijonés ofrece siempre una sonrisa a quien se encuentra. “Yo no me quejo, pero si lo cumplen bien”, explicó esta tarde Germán Fernández, que sostiene que “había más gente, porque cuatro conmigo no pueden”.