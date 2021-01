La concejalía de Obras Públicas asumirá con sus técnicos la elaboración de los estudios de reorganización de Cimadevilla y remodelación de las calles que deben conformar el denominado anillo circulatorio del barrio. Así lo indicó ayer en comisión de Movilidad el concejal Olmo Ron a los grupos de la oposición tras confirmarles la decisión del equipo de gobierno, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, de rescindir el contrato que se había formalizado en octubre con un estudio de arquitectura de Madrid para hacer ese trabajo.

Los resultados del contrato, cuya licitación había arrancado en agosto, debían entregarse en unos días al Ayuntamiento. El hecho de que la documentación aportada por la empresa hasta el momento fuera “escasa y poco exhaustiva” y la previsión de que se iban a incumplir los plazos del contrato llevaron al Ayuntamiento a optar por la rescisión. La idea es, explicó Ron, “recabar el material dispuesto hasta el momento por la empresa y asumir la realización del proyecto con los medios técnicos de la concejalía”. El objetivo es que el estudio esté acabado el tercer trimestre del año y, se indica desde el Ayuntamiento, “esto no influya en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el barrio”

La finalidad del estudio encargado era determinar la implantación de la plataforma única, diseñar itinerarios accesibles , proyectar la obra de configuración del anillo circulatorio como distribuidor del tráfico y y definir la renovación de redes de saneamiento, agua e iluminación.

El proceso de resolución del contrato incluye un acuerdo económico para pagar a la adjudicataria por los esos documentos que reaprovechará Obras Públicas. Tampoco se descarta recurrir a una asistencia técnica externa si fuera necesario.

Elementos que no convencen a la popular Ángeles Fernández-Ahúja, que fue quien preguntó en comisión por el tema. “Al final es una pérdida de tiempo y dinero”, explica la concejala al no entender que ahora se pueda hacer desde el Ayuntamiento lo que antes necesito de un contrato externo.

“Nuestras prioridades no dependen del contrato para diseñar el anillo circulatorio”. Con esas palabras se refirió Sergio Álvarez, el presidente de la asociación de vecinos “Gigia”, al asunto. Las prioridades a las que hace referencia Álvarez son dos. En primer lugar, invertir el sentido de la circulación del tráfico rodado en la calle Honesto Batalón, y en segundo reparar aquellas vías en las que los adoquines se encuentren en peor estado como las calles Sebastián Miranda y La Fontica. “Esas demandas no dependen de que haya o no un estudio, sino de que haya voluntad política”, postula el líder vecinal. “La rescisión es una mala noticia, pero con voluntad nuestras demandas se pueden cumplir”, insiste Álvarez que recuerda que, como el gobierno local y la oposición, en la asociación vecinal están a favor de que “Cimadevilla sea plataforma única”. “En eso estamos todos de acuerdo y sabemos que se va a hacer”, zanja.

Ciudadanos pide participación para reformar el plan urbanístico del barrio alto

Un proceso participativo que permita a ciudadanos y colectivos plantear sus propuestas para la Cimadevilla de las próximas décadas y que se sume al preceptivo proceso de información pública. Eso es lo que pide Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, que se incluya entre las fases de elaboración del nuevo Peri de Cimadevilla, cuya próxima licitación anunciaba hace unos días el equipo de gobierno que lidera la socialista Ana González. “A diferencia de lo que suele hacer este gobierno, es necesario escuchar a los vecinos y a otros colectivos antes de definir el contenido concreto y los objetivos del plan de Cimadevilla”, explica el concejal del primer partido de la oposición. Pero más allá de lo que opinen los vecinos o establezcan los técnicos municipales como punto de partida, Pérez Carcedo entiende que un elemento esencial a tener en cuenta a la hora de definir el futuro del barrio es el desarrollo de “un entramado comercial y hostelero de calidad, que supere el actual modelo basado exclusivamente en el ocio nocturno, y que tantos problemas de convivencia genera”. Igual que el gobierno asume que el nuevo Peri debe dar cabida a proyectos de futuro ya en marcha, como la conversión de Tabacalera en complejo cultural, Pérez Carcedo pide que se tengan en cuenta los resultados del concurso de ideas para la reforma del paseo marítimo en esa zona y las iniciativas que en ese ámbito incorpore el nuevo plan de movilidad. “Hay que dotar a nuestro barrio histórico de una ordenación urbanística que posibilite aprovechar todas sus potencialidades sin que pierda su esencia playa”, sentenció.