El imparable liderazgo cultural de Gijón: siete de las catorce entidades más relevantes de Asturias son de la ciudad

Marián Osacar, una de las veteranas de la programación cultural, al frente de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) y Danza Xixón, lo tiene claro. “La clave del éxito es el espíritu de la ciudad. Es muy viva desde hace décadas. Hay grandes profesionales y un gran trabajo detrás, pero ayuda la mentalidad de la ciudadanía, que es la que retroalimenta y da impulso a todas las instituciones”, asegura para explicar que Gijón haya consolidado su liderazgo regional en el ámbito cultural, según la clasificación que elabora cada año la Fundación Contemporánea, a instancias de profesionales del sector. Siete de las catorce entidades más valoradas están en la mayor urbe de Asturias. Un logro histórico. “Que Gijón siga siendo un referente a través de propuestas que combinan todas las disciplinas quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Eso es lo mejor”, indica Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura.

En la misma línea se manifiesta Ángel de la Calle, director de la “Semana negra” y vinculado al certamen desde sus inicios, hace más de tres décadas. “Aquí se lleva muchos años apostando por la cultura, con actividades muy consolidadas. Gijón es una ciudad muy viva”, observa. El informe de la Fundación Contemporánea sobre 2020, presentado por el Observatorio de la Cultura, contó con la participación de 472 profesionales del sector de todo el país. En el ámbito regional, cinco instituciones gijonesas se sitúan entre las diez primeras. El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) le arrebató el primer puesto al Museo de Bellas Artes de Oviedo. El Teatro Jovellanos entró en el ranking para colarse en cuarta posición. El LEV Festival (sexto), Feten (noveno), Laboral Centro de Arte (décimo), Danza Xixón (decimotercera)y la “Semana negra” (decimocuarta) completan la presencia local en lo más alto.

“Es un reconocimiento muy importante. No se trata solo de una valoración que viene del campo cinematográfico. Nos alegra saber que nos valoran bien desde fuera”, afirma Alejandro Díaz Castaño, director del FICX. La última edición del festival se celebró hace poco más de dos meses, y por primera vez, se hizo íntegramente en formato online. “Fue un reto importante. Se preparó todo en tiempo récord”, cuenta Lara Martínez, gerente de Divertia, empresa municipal en la que se engloba el Teatro Jovellanos y que es patrocinadora del LEV Festival. Esta buena valoración del Observatorio de la Cultura hacia el FICX es un “estímulo para” los responsables de las actividades bien valoradas. “Nos anima a seguir aprovechando las herramientas online y unirlas a lo presencial”, resalta Díaz Castaño.

La gran novedad de la lista de 2020 es la entrada del Teatro Jovellanos. “Era de justicia, es el reconocimiento a una línea de programación coherente, amplia y que abarca todo el espectro cultural”, indica Lara Martínez. Desde Divertia, muestran orgullo por esta inclusión. “El Teatro tiene una programación alternativa, con una calidad que es incuestionable”, cuenta Martínez, que resalta además la oferta global de toda la ciudad: “Se demuestra que Gijón es una ciudad con una amplia y variada oferta, para muchos y en todas las edades. El reto debe mantenerse”.

Marián Osacar ensalza la figura de Feten más allá de Asturias. “Es la feria mejor valorada entre las 19 de este tipo en España, es un orgullo”, cuenta antes de añadir la importancia de otro certamen bien situado, Danza Xixón. “Es más minoritario, por lo específico de la danza contemporánea. Pero se ha hecho un hueco entre los profesionales de la danza de Asturias y es ya un referente del Norte de España para las compañías”, sostiene.

“Somos el festival más antiguo de género negro de Europa y el origen de todos los demás en España”, aporta Ángel de la Calle sobre la “Semana negra”, el primer certamen en tener público en la ciudad tras el gran confinamiento de 2020. “Fuimos los pioneros en ser presenciales. En un año en el que la pandemia reforzó la literatura, se vendió un cinco por ciento más de libros que en 2019, pese a estar cuatro meses las librerías cerradas”, cuenta.

Por último, Karin Ohlenschläger, directora de Laboral Centro de Arte, muestra una visión más prudente. “Hace unos años tuvimos un puesto más alto y tampoco lo valoramos mucho, no tengo muy claro cuáles son los criterios de evaluación. Relativizo la comparación entre instituciones culturales”, destaca. No obstante, sí que ensalza la coordinación que existe entre las diferentes propuestas en Gijón: “Hay un tejido muy vivo y activo desde siempre. He vivido muchísimos años en Madrid y es algo que me ha sorprendido muy gratamente desde un principio. Todos intentamos estar muy coordinados”.