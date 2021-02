Nada puede con Flora: la gijonesa de 102 años que ha pasado el coronavirus

Llorente ha sido la única afectada por el brote que golpeó a la residencia a inicios de este mes –otros 16 ancianos se infectaron y una mujer falleció– que no precisó su traslado a hospitales o centros sociosanitarios de apoyo. “Se quedó en su habitación, como si nada, y con las mismas volvió a dar negativo”, explican los empleados, que se compincharon para llevarle helado a la centenaria este martes: “Ya que no puede ver aún a su hija, al menos sabe que no está sola y que esta es su casa”.