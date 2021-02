Viene de la página anterior

La Alcaldesa tendrá la oportunidad el lunes de explicar en directo a los concejales de los grupos políticos las novedades del plan de vías en una comisión extraordinaria de Urbanismo. Pero si la oposición ya estaba de uñas por el viaje en solitario que el gobierno local ha hecho del Museo del Ferrocarril a Moreda, ahora lo está más.

Desde Ciudadanos, su edil y consejero en Gijón al Norte, Rubén Pérez Carcedo, entiende que “la negativa de financiación por parte del BEI es un revés pero no vamos a consentir que esto sea usado como excusa para tratar de dotar a Gijón de una estación de segunda, para no ejecutar la totalidad de las actuaciones previstas o para dilatar aún más este proyecto. Ni tan siquiera nos parece motivo suficiente para el cambio de ubicación”. Y manda un mensaje a la Alcaldesa: “Esto en proyecto estratégico de ciudad y no del Partido Socialista”.

“El convenio sigue vigente mientras el pleno no se pronuncie en sentido contrario. Si hay que revisarlo debe ser después de agotar todas las vías posibles para llevar a cabo el proyecto tal cual fue firmado unánimemente. La viabilidad de llevar a cabo la estación en el Museo o en Moreda no está condicionada a la financiación del BEI pues el cambio tan solo dista en un 8% de una ubicación a otra”, sentencia Jesús Martínez Salvador. Heredero del gobierno de Foro que impulsó la estación en el Museo del Ferrocarril.

“Necesitamos claridad y compromiso para tener una estación en Gijón. No es admisible que se anuncien plazos, estudios y acuerdos que chocan con la realidad. Es hora de gestionar y acometer esta obra tan necesaria para Gijón”, es la reflexión de Alberto López-Asenjo, portavoz municipal del Partido Popular

Excusas es lo que también ve Eladio de la Concha, de Vox. “La Alcaldesa no ha hecho más que esgrimir todo tipo de argumentos técnicos y económicos para romper los consensos alcanzados y conseguir su propósito de llevar la estación a Moreda y ahora utiliza el argumento de la negativa de la financiación por el BEI”, indicó.

Desde la izquierda municipal, Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, considera que “la Alcaldesa parece la única que no quiere que Gijón tenga un plan de vías”. “En vez solucionar las cosas se ha encargado de torpedear el consenso y el convenio desde todos los frentes y, lo peor, lo hizo sin una alternativa que cuente con el apoyo de la ciudad. Hasta ahora lo único que ha hecho el equipo de gobierno es lo que ha querido sin reunirse con nadie”, indicó.