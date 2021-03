A 225.000 euros se elevará el coste de ejecutar un carril bus en los poco más de 1,2 kilómetros que suponen las calles Brasil y Gran Capitán, en el corazón de La Calzada. Una obra que se estima empezará en junio y durará mes y medio y que, más allá de plazos y costes, supone el pistoletazo de salida del proyecto de carriles buses consensuado en el debate del anterior plan de movilidad como elemento sustancial para impulsar el transporte público en la ciudad.

“Habíamos hablado mucho pero no habíamos conseguido pasar de las palabras a los hechos. Ahora sí”, explicó el edil de Movilidad, Aurelio Martín, que ayer hizo la presentación del proyecto junto a su colega de Obras Públicas, Olmo Ron, y representantes de Emtusa y el Foro de la Movilidad.

El carril bus de Brasil-Gran Capitán será el primero, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero para el otoño se espera hacer otro en el eje Salvador Allende-Foro, en Pumarín, y para principios del año que viene quedará el comprometido de Pablo Iglesias. A los fondos municipales se sumarán 100.000 euros del Principado interesado en impulsar carriles bus que además de dar servicio a Emtusa también lo den al transporte público interurbano.

El desarrollo del carril bus de La Calzada supone la eliminación de 83 plazas de aparcamiento en el eje Gran Capitán-Brasil. No solo, también se eliminan 21 estacionamientos en la calle Ruiz. Para compensarlo, y ganando ese espacio de la eliminación de un carril de circulación, se generan 72 plazas en la paralela calle Martín y 52 en la no muy lejana de Federica Montseny. Hechas sumas y restas, y analizando la zona al completo, no sólo no se pierden plazas sino que se ganan 20 obre lo que había. Hay una reordenación de los cargas y descargas, cambios en la calle Federica Montseny, se garantiza el acceso a las viviendas de la Alameda de Jove y con la reforma se calcula eliminar el punto negro para el tráfico en la conexión de las calles Martín y Flórez Estrada.

Por este carril bus pasarán los autobuses de las líneas 1, 4, 21, 34 y uno de los búhos. Son las dos primeras, sobre todo la línea 1 (Cerillero-Hospital de Cabueñes), de las de mayor afluencia de viajeros en una Emtusa a la que la pandemia ha golpeado con fuerza en la pérdida de usuarios e ingresos. A través de ese carril se pretende conseguir subir la velocidad comercial de 8,3 kilómetros/hora a unos 14.

En esta operación se salva el problema del aparcamiento pero Aurelio Martín es consciente de que es un problema generalizado en La Calzada. Su concejalía está en contactos con empresas interesadas en desarrollar parkings, con centros comerciales del entorno que ya los tiene y con el Principado para ver sus disponibilidades en ese entorno de cara a buscar alternativas que den espacio a los vecinos para dejar su coche.