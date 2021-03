Una iniciativa de Foro complementada con una enmienda de Podemos sirvió para conseguir la unanimidad de toda la Corporación a la idea de estudiar todas las posibilidades que “atendiendo a criterios medioambientales y de salud pública” puedan permitir la práctica del piragüismo en un río Piles de aguas limpias.

Se trata de poder permitir, aunque no sea todo el año y no en las condiciones actuales, el uso del anillo navegable. “De allí han salido medallistas, olímpicos, ganadores del Sella... Queremos que se analicen todas las opciones, no tenemos nada en contra de que se renaturalice el río pero compaginándolo con que en un fragmento de ese río haya piragüismo”, explicó Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro.

“Bueno, ya hay un avance positivo. Ya todos reconocemos que la compuerta es un problema y el azud es un problema”, ironizó Aurelio Martín. El edil de Medio Ambiente dejó claro que la “solución la darán los técnicos” y que sin obviar la posibilidad de actividades sociales la prioridad es la salud pública. Anunció un retraso en el Consejo de Medio Ambiente “para que el Grupo pueda presentar su alternativa, le hemos pedido que concrete más el proyecto y haga una estimación de costes”. El Grupo planteó un sistema de compuertas hinchables para derribar los azudes de hormigón y metal que frenan el paso del agua.

Para José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, lo importante es que Gijón no pierda un espacio deportivo “y si no hay más solución que cerrar el anillo habrá que buscarle una alternativa”. Laura Tuero, de Podemos, reivindicó la sensibilidad de los deportistas con la naturaleza y aseguró que no puede pasar otro mandato sin avanzar contra la contaminación.

El presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, se mostró ayer “optimista” a propósito de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para “hacer compatible el canal navegable con los planes municipales para la recuperación del río Piles”. Corripio considera que el proyecto de su club y el del Ayuntamiento “hacen perfectamente compatible las dos cosas”. Desveló que “nos están llegando constantes muestras de apoyo no solo de partidos políticos si no también de entidades y asociaciones además de por supuesto de nuestros propios socios”. Dijo tener puestas muchas esperanzas en la próximo reunión del consejo sectorial, prevista para la primera semana del próximo mes de abril, y que en ella se analicen en profundidad todas las propuestas incluida la del propio Grupo Covadonga y que se alcance un consenso.

Además del detallado informe presentado ya por el club y dirigido por el profesor de la Universidad de Zaragoza Francisco Pellicer el Grupo está completándolo con otro de carácter más técnico que tiene previsto aportar en la reunión de abril sobre su propuesta de compuertas neumáticas que a juicio del club permitirían compaginar la recuperación del deteriorado cauce del río con el mantenimiento de la práctica del piragüismo.