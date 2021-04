El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la alcaldesa de Gijón, Ana González, acordaron ayer trabajar en la implantación de estudios de postgrado de Bellas Artes relacionados con la tecnología en el campus de la ciudad. Ese es el objetivo una vez descartada la posibilidad de poner en marcha la idea inicial de un grado sobre la materia, a la vista de la importante oferta que ya hay en territorios cercanos. “No se pueden hacer facultades para veinte o treinta personas, ya que eso sería insostenible”, apuntó la Regidora, para quien “lo más adecuado” en la situación actual son los másteres.

“Vamos a definir lo que se puede hacer”, añadió la Alcaldesa, que también desveló que el propio Rector “ya ha hablado” sobre esta iniciativa con profesores de Arte y que “la ven bien”. A su juicio, los estudios de postgrado sobre los que va a trabajar con la Universidad permitirán “seguir adelante con los programas de colaboración para Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y el Parque Científico y Tecnológico”. Villaverde no precisó si la idea es implantar uno o varios másteres. “Cada cosa, a su momento”, indicó.

El Rector y la Alcaldesa abordaron la implantación de estos estudios de Bellas Artes en Gijón durante la reunión que mantuvieron ayer en el Ayuntamiento para analizar la situación actual de la Universidad en la ciudad y sus principales proyectos de futuro. Villaverde afirmó que, si no hay demoras inesperadas, antes de que concluya el presente año se licitará el proyecto para la construcción de la residencia de estudiantes, con el objetivo de que las obras arranquen a lo largo de 2022. El máximo responsable de la institución académica no avanzó el calendario para su inauguración, a la espera de que sean los propios redactores del proyecto quienes fijen los plazos de ejecución de los trabajos.

La residencia de estudiantes del campus gijonés constará de tres edificaciones y tendrá capacidad para 210 residentes, con 120 habitaciones individuales, treinta dobles y doce minipisos. Además, se prevé una cafetería-comedor para 130 comensales, una sala de estudios, un espacio para deporte y una sala de usos múltiples. En total, unos 8.000 metros cuadrados de superficie construida en la parcela próxima a Marina Civil que albergó la “Semana negra”. Villaverde subrayó que la esperada residencia será “muy importante” de cara a la “captación de nuevos universitarios” para la ciudad.

Otro de los aspectos en los que coincidieron el Rector y la Alcaldesa fue en la necesidad de dar una respuesta a los problemas de espacio que sufre la facultad de Enfermería, adscrita a la Universidad de Oviedo, y que, según Villaverde, suponen una “limitación tremenda para que pueda desarrollar proyectos muy interesantes”. La construcción de una nueva facultad está incluida en el proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, pero en una segunda fase, por lo que la intención es trabajar en una solución transitoria. Para el Rector, “la cuestión no es si la Universidad asume o no la gestión de esta facultad, sino que sus instalaciones se han quedado pequeñas”. “Nació pensando en tener ochenta o cien alumnos y la realidad es que hoy tiene más de 200 matriculados”, subrayó Villaverde, que también destacó la necesidad de “hacer más visible” lo que calificó como “una gran escuela pública”.

Tanto el responsable de la entidad académica como la regidora coincidieron en que el campus de Gijón tiene por delante un panorama “esperanzador y optimista”, estando en disposición de “dar un gran salto cualitativo”, aunque siempre desde una visión global de la Universidad y de Asturias . A este respecto, Ignacio Villaverde llamó a estrechar de forma específica las relaciones entre los campus de Gijón y de Mieres por su común vinculación con los ámbitos tecnológicos.

La Escuela de Marina Civil tendrá una cátedra sobre economía azul

La Escuela de Marina Civil de Gijón contará con una cátedra sobre la denominada economía azul, centrada en el estudio del mar como motor de iniciativas sostenibles de innovación y crecimiento. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, confirmó ayer su implantación tras el encuentro que mantuvo en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Ana González, y aseguró que se trata de una iniciativa “muy importante”. Aunque no dio fechas, sí que prometió la máxima celeridad por parte de la institución. “Todavía hay que perfilar el proyecto, pero me gustaría firmarlo antes del verano”, indicó Villaverde, el primer rector gijonés que tiene la Universidad. Lo que ya está mucho más avanzado es la implantación del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos, que se estrenará el curso que viene en la Politécnica si no hay retrasos de última hora. Según detalló Villaverde, quedan pendientes trámites administrativos, como el visto bueno del gobierno del Principado y del Consejo de Ministros, para lo que no prevé problema alguno. Es más, ya está proyectado un plan destinado a la captación de alumnos. En lo que no hay novedades es en el grado de Deportes. El Rector reconoció que no hay una decisión sobre su emplazamiento. “Lo que de verdad importa ahora es definir qué clase de grado tenemos y hasta dónde podemos llegar”, dijo. Ana González le trasladó que la oferta de Gijón sigue vigente, pero también advirtió de que el Ayuntamiento que preside es y va a ser “muy respetuoso” con lo que decida la institución al respecto. “Hay que entender que la rivalidad no lleva a ningún lado y que debemos colaborar con otros concejos. La decisión debe tomarse con la cabeza fría y pensando en todos los municipios de Asturias. Nosotros somos una ciudad abierta y queremos aumentar la colaboración con la Universidad”, subrayó la Alcaldesa respecto a la ubicación final del grado. Junto a todos estos temas, el Rector y la Regidora también abordaron el futuro del convenio que mantienen el Ayuntamiento y la Universidad, así como un impulso a las cátedras Gijón Smart Cities y MediaLAB, entre otros proyectos tecnológicos.