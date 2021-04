¿Qué es un cuerpo bonito? ¿Quién define como es o si alguien lo tiene o no? Tema complicado, o más bien delicado, porque es algo subjetivo que dependerá del punto de vista de cada uno. Y aquí pensareis: “bueno, vale, depende, pero un cuerpazo lo reconoce cualquiera”. No estoy de acuerdo. Para tu amiga que ha luchado desde que nació con las dietas, y un cuerpo que no quiere, probablemente tú tendrás un cuerpo maravilloso. Para ti, eso dista mucho de la realidad, porque quisieras estar como Elsa Pataky.

Para mí, lo más importante es que te guste el cuerpo que tienes. Sin más. Eso no quiere decir que no haya cosas que te gustaría y se puedan mejorar, o que no reconozcas la belleza en otros cuerpos.

¿Por qué empiezo así un artículo sobre tratamientos corporales si soy consciente que quien está leyendo esto lo que quiere es saber ya mismo como mejorar su figura?, o ¿qué novedades hay en el sector?, ¿cuantas sesiones hay que hacerse? y lo que es más importante aún: ¿cuándo voy a notar los resultados? Empiezo así porque me resisto a contar más de lo mismo. Eso se consigue tecleando en Google “tratamientos efectivos para mejorar la figura”. Pero, de la teoría a la práctica, hay un trecho.

¿Todo es posible?

Lo primero es marcarse un objetivo y saber si este es posible, porque la realidad es que no todo lo es. Podemos comprar algo fuera de nuestras posibilidades económicas a priori, simplemente pagándolo a plazos, o con una oferta... Pero los cuerpos 10 no se consiguen solo con dinero. Se necesita esfuerzo, constancia y compromiso personal. ¡Y ojo!: existen cuerpos grandes, saludables y preciosos, y normalizarlos no es normalizar malos hábitos. Todos los cuerpos son diferentes, y lo que para un cuerpo es saludable para otro puede no serlo. Independientemente del cuerpo que tengas, tu cuerpo merece respeto, y que seas amable con él; porque cuando aceptas algo, le das el respeto que merece.

Una vez localizado el objetivo, conviene averiguar para qué quieres alcanzarlo. Cada persona tendrá sus razones, y eso es personal y respetable: por ejemplo, para sentir las piernas deshinchadas, sin dolor; para sentirse más ligera/o; simplemente para verse mejor; por salud...

Es importante tomarte todos los cambios que vayas a hacer como algo positivo, y que lo hagas con ilusión. Comenzar con pereza o desgana, no es buena señal. Cuando entramos en “crisis” con esto, lo mejor es volver atrás y volver a hacernos las primeras preguntas: qué quiero y para qué lo quiero.

¿A qué estoy dispuesto/a?

Y solo queda una última cuestión: qué estoy dispuesto/a a hacer para conseguirlo. No gusta oír hablar de esfuerzo personal, y sí de ilusiones y promesas rápidas, pero no hay pastilla ni polvitos mágicos, ni superalimentas, ni una máquina que vaya a hacer ejercicio por ti. La receta es la misma de siempre y el éxito, está garantizado, siguiendo tres pasos:

1. Cambios en la alimentación, no para un mes ni tres, sino reeducación alimentaria para quedarse. Aunque la mayoría sabemos qué debemos comer y qué no, el acompañamiento de un especialista se hace imprescindible. Cuando va de la mano de los tratamientos estéticos es de lo más agradecido.

2. Ejercicio. Cuanto más ambicioso sea nuestro objetivo, más exigente será el entrenamiento, disfrútalo. Igualmente conviene dejarse asesorar, e insisto en ello porque hoy en día, al disponer de tanta información, parece que se olvida.

3. Tratamientos estéticos corporales. Sencillamente maravillosos. Un lujo del que deberíamos disfrutar todas las personas. Son salud. Es necesario tener en cuenta que el cuerpo es un todo, pero que a su vez es único, por eso cada pauta corporal ha de ser personal, y revisable.

No imagináis la cantidad de profesionales con las que hablo y reconocen en privado y “avergonzadas” que están desilusionadas con los resultados que obtienen con equipos en los que han invertido muchos miles de euros. Aparatología de precios altos, y sin los resultados esperados. Demasiadas víctimas en este camino, que una vez más ensucian la imagen del sector. Así que, por favor, no más reclamos tipo: elimina la grasa sin cirugía, alternativa sin riesgo a la liposucción, elimina 3 centímetros por sesión, glúteos firmes sin ejercicio, adelgaza sin preocuparte de la alimentación ... una pena, porque desde mi experiencia puedo asegurar que cada día son más efectivos. Así que una vez más, reflexionemos. Una vez más, belleza con cabeza.

www.estelabelleza.com