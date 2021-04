Los comerciantes lamentan los pocos ingresos del programa "Mi barrio": "Lo usa poca gente"

Según los datos que manejan, hay 419 personas, el 45 por ciento del total, que no han podido usar el dinero que les correspondía para hacer compras. A esa cifra hay que sumarle otras 83 personas que tan solo gastaron 100 euros. “No es por falta de comercios, hay más que otros años. No se tuvo en cuenta al partner bancario en la gestión de las ayudas y lo advertimos desde el primer momento”, afirma Menéndez, que ayer recibió la visita de concejales de Podemos y del Partido Popular. “Ya en Navidad detectamos cinco casos de personas que al ir a pagar no tenían dinero porque los bancos se lo habían quedado para descubiertos”, abunda Moreno, que afirma que desde la Fundación de Servicios Municipales se les dijo que eran “casos puntuales”.

El problema afecta también a los comerciantes adscritos al programa. “La experiencia está siendo regular. Lo notamos muy flojo. En otras convocatorias venía mucha más gente a comprar”, puntualiza la zapatera Elsa Álvarez. Del mismo gremio y de la misma opinión es José Arconada, cuya tienda está en la calle Instituto. “Nuestra tienda está especializada en gamas altas, pero funcionó al principio y dejaron de venir. No sé cuál es la causa del problema”, añade. “Solo usaron tres personas”, añade Ignacio Maniega.

No todas las experiencias están siendo negativas. Juan Guerra, que regenta una tienda de electrodomésticos en la calle Uría, está contento con el programa. “A nosotros nos está funcionando bien. Tenemos un flujo constante, aunque hay cosas que se pueden mejorar si hubiera más comunicación con los comerciantes”, postula.

La Unión de Comerciantes reclama ampliar el plazo para gastar las ayudas, que expira en mayo y exigen una solución. “Las tarjetas precargadas siempre funcionaron bien”, añade ambas dirigentes, que también se fijaron en el desembarco de Amazon en Siero. “Supondrá menos ventas y más desempleo”, zanja Carmen Moreno.