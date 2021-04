Consultas por las tardes y equipos sanitarios reservados para avisos a domicilio para poder reabrir en horario de tarde los siete centros de salud cerrados por la pandemia. Son las dos propuestas trasladadas ayer por parte de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) a la gerencia sanitaria en una reunión mantenida ayer a petición de los vecinos. A ella acudieron también los ediles Loli Patón y Salomé Díaz, responsables de Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana. Con esta cita, la FAV buscaba alguna respuesta a dos asuntos clave: cómo impulsar la atención presencial en los centros de salud –mermada en parte por la pandemia– y aclara si el cierre de estos siete centros será, como piden los sanitarios, definitivo. “No hemos recibido ninguna aclaración, pero entendemos que la competencia es del Sespa. Tenemos derecho a saber qué opciones barajan”, lamentó ayer Manuel Cañete, presidente de la federación, que mantiene su calendario de manifestaciones previsto para mayo.

Los vecinos entienden que, como usuarios del sistema, deben formar parte de las negociaciones que decidan el modelo sanitario en Gijón tras la crisis por el coronavirus. Así se lo dijeron al gerente Manuel Bayona, al director de Salud Pública en Gijón Óscar Veiras y a Josefina Suárez, subdirectora de Enfermería. Y, si bien “no se pone en duda la gran labor y esfuerzo de los sanitarios”, dijo Cañete, “no se va a consentir que decisiones de este calado la tomen el gestor y sus sanitarios”.

En cuanto a la atención presencial, y viendo que su petición de retomarla casi al completo a partir del 9 de mayo resulta inviable para no saturar las salas de espera, la FAV propone ahora habilitar consultas en horario de tarde. “Los médicos no van a querer, pero muchos trabajos tienen turno de mañana y tarde. Que se les pague bien o que se busquen más médicos”, razonó Cañete.

La otra parte de la polémica, la relacionada con la atención de urgencias en centros de salud en horario de tarde, sigue en el aire. Los sanitarios, tal y como explicó este diario, piden que la reagrupación actual en cuatro puntos se mantenga. “Y hoy (por ayer) no nos han dicho que no vaya a ser así, aunque entiendo que no es competencia de gerencia. Puede que la manifestación que teníamos prevista aquí el próximo día 7 la hagamos directamente ante el Sespa, lo vamos a estudiar”, apuntó el líder vecinal, que cree que “una buena opción” es contratar equipos de atención domiciliaria. “Así todos los centros pueden abrir en horario de tarde con un médico que no tenga que hacer domicilios y dejar el centro solo”, razonó. Cañete lamentó, por último, “la falta de información a los vecinos” por parte de Salud.

Perchera, “maltratado”

La diputada del Partido Popular y portavoz de Salud en la Junta General del Principado de Asturias, Beatriz Polledo, visitó ayer el centro de salud de Perchera junto al presidente del partido en Gijón, Pablo González, para exigir a Salud “ recuperar por fin la asistencia presencial” en los centros de salud asturianos. A juicio de los populares, “no se puede usar como excusa la pandemia” para retrasar el cese progresivo de la atención telemática. Salud sí defiende que el regreso a lo presencial está siendo progresivo, pero para el PP no está siendo lo suficientemente ágil. “Solo un 30 o 40% de la atención es presencial”, aseguró Polledo.

González, por su parte, justificó su visita al centro de Perchera por ser “uno de los más maltratados por el Gobierno desde hace años, junto al de Contrueces”. El partido apoyará y acudirá a las manifestaciones previstas por la FAV. La primera será el próximo día 3, en el centro de Puerta la Villa, a las 18.00 horas.